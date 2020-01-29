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В Facebook появилась возможность скрывать частную информацию

В Facebook появилась функция "Действия вне соцсети", позволяющая контролировать конфиденциальные данные. Теперь у пользователей есть возможность скрывать частную информацию, предоставляемую компании для анализа.

Facebook недавно предоставил своим пользователям во всем мире инструмент «Действия вне соцсети», позволяющий управлять и удалять данные, которыми сторонние веб-сайты и приложения делятся с соцсетью. Впервые эта функция была анонсирована в 2018 году на ежегодной конференции разработчиков бренда, но была запущена только для отдельных пользователей в некоторых регионах. Большинство людей не понимают тонкостей того, как работает веб-платформа, поддерживаемая рекламой, поэтому и предполагают, что Facebook прослушивает их через микрофоны смартфонов.

Это якобы предоставляет пользователям пугающе точную рекламу. В дополнение к мощным и детальным возможностям таргетинга рекламы, компания получает информацию от других фирм, которые собирают её через свои собственные приложения. Таким образом составляются релевантные объявления. Благодаря новой функции, юзеры смогут не только просмотреть информацию, но и удалить ее из своей учетной записи, чтобы избавиться от назойливых предложений. Немного резкую реакцию у публики вызвали заявления представителей соцсети о том, что они также занимались просмотром страниц медицинских компаний, страховых агентств и бюро кредитных историй, которые посещал тот или иной владелец аккаунта.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:09

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