В Великобритании найдена 2000-летняя могила воина с копьем





Анализ оружия показал, что на мече находилось узорчатое украшение из меди, которое сохранилось до наших дней. С помощью рентгена ученые смогли обнаружить остатки одежды с шипами, которые были на воине и указывают на его половую принадлежность. Дело в том, что скелет человека не сохранился из-за условий почвы. Захоронение описывается как традиционное для бойца того времени. Исследователи не отрицают, что погребение с атрибутами совершалось с некой целью, а человек мог быть уважаемым в обществе.На месте захоронения обнаружились фрагменты дерева, которое ученые идентифицировали как гроб. Здесь нашлись четыре керамических горшка, которые располагались вне ящика. Использование местной глины говорит о том, что изделия предназначались для хранения пищевых продуктов. Возраст могилы достигает 2 тысяч лет.