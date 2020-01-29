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В Великобритании найдена 2000-летняя могила воина с копьем

В Великобритании археологи обнаружили могилу воина с копьем и мечем, которой около 2 тысяч лет. Ученые считают находку ценной из-за редкости выявления захоронений на участке в Уолбертоне около Чичестера.

Анализ оружия показал, что на мече находилось узорчатое украшение из меди, которое сохранилось до наших дней. С помощью рентгена ученые смогли обнаружить остатки одежды с шипами, которые были на воине и указывают на его половую принадлежность. Дело в том, что скелет человека не сохранился из-за условий почвы. Захоронение описывается как традиционное для бойца того времени. Исследователи не отрицают, что погребение с атрибутами совершалось с некой целью, а человек мог быть уважаемым в обществе.
В Великобритании найдена 2000-летняя могила воина с копьем

На месте захоронения обнаружились фрагменты дерева, которое ученые идентифицировали как гроб. Здесь нашлись четыре керамических горшка, которые располагались вне ящика. Использование местной глины говорит о том, что изделия предназначались для хранения пищевых продуктов. Возраст могилы достигает 2 тысяч лет.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:16

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