АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Психологи назвали 7 типов женщин, которые отталкивают мужчин

По результатам социального опроса, практически каждая одинокая девушка задается вопросом, почему ей не удается найти своего мужчину. После проведенных психологических тестов выяснилось, что существует 7 типов женщин, которые отталкивают представителей сильного пола.
Психологи назвали 7 типов женщин, которые отталкивают мужчин

Первый тип, который отметили эксперты – вечная невеста. Такая девушка, будто живет в сказочном мире и ждет принца на белом коне, проживет с любимым всю жизнь и умрет в один день. К сожалению, реальный мир отличается от фантазий. Если на первом свидании влюбленная «невеста» не отрывает взгляд от мужчины, а мысленно уже вышла замуж и родила ему детей, говорит только о семье и уюте, такое поведение оттолкнёт потенциального партнера и нивелирует любые попытки продолжить общение.

Второй тип, названный специалистами – мамочка. Приготовить завтрак, предложить помощь в выборе каких-то вещей всегда уместно. Однако маниакальная забота мамочки явно навредит отношениям на любой стадии их развития. Мужчине необходимо чувствовать свое главенство и самостоятельность. Женщины данного типа уничижают самомнение партнера, навязывая ему абсолютно ненужное внимание.

Третий тип – карьеристка. Психологи заключили, что ошибкой «железных леди» есть не что иное, как полная погруженность в работу. Естественно, что не стоит впадать в крайности, поэтому нужно найти золотую середину в манере своего поведения вне работы, а также контролировать темы бесед с мужчиной.

Следующий тип – литературная барышня. Любовь к книгам и культурная образованность является преимуществом каждой девушки. Однако от постоянных: «ах, как прекрасен этот вид!» и прочих поэтических фраз отношения с нормальным молодым человеком не станут крепче, а даже наоборот. Иногда нужно быть приземленной и приготовить обычный борщ, без лишних слов и возгласов.

К пятому типу женщин, психологи отнесли, так называемых истеричек. Никакой представитель сильного пола не захочет создавать семью с раздраженной спутницей. Также не добавит комплиментов плач по любому поводу и смех без причины.

Шестой тип-отличница. Хорошо быть отличницей в школе, но не во взрослой жизни, а тем более в серьезных отношениях с противоположным полом. Такой тип девушек крайне требовательны к себе и к другим, в чем и заключается проблема. Не всегда парень захочет поесть на кухне за столом, а не на диване перед телевизором. «Отличница» в семье способна повышать голос и создавать конфликт. Мужчины нередко убегают от таких особ.

Последний вариант – самоуверенная дама. Какими бы не были обстоятельства, девушка должна уметь быть слабой и в этом ее сила. По мнению экспертов, самоуверенные женщины склонны управлять делами сами и не делят обязанности со спутником, что несомненно унижает достоинство любого мужчины. Если избавиться от негативных качеств и оставаться естественной, психологи уверены, что найти своего мужчину будет гораздо легче.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нелли Уварова, Александра Бортич и некоторые актрисы не побоялись кардинально изменить свой образ ради роли в…
Игра Warcraft III: Reforged официально вышла и доступна для загрузки на…
Максим Галкин в телепередаче «Лучше всех!» пообщался с годовалым…
Пикап JAC T6 получил новый аксессуар для грузовой…
Игорь Николаев о будущей пенсии: «Если обычная тысяч 20, то за «народного» будет –…
Названы самые востребованные модели «КАМАЗ» среди получателей…
Испанские журналисты нашли доказательства второй беременности Анны…
В Сети опубликовали характеристики новых Moto G8 и Moto G8…
Елена Степаненко хочет оставить все наследство дочери Евгения…
Психологи назвали 7 типов женщин, которые отталкивают…
Игорь Николаев о подарке Аллы Пугачевой: "Купила маленькую дворняжку у нетрезвого человека в…
Врачи назвали продукты питания для облегчения симптомов ПМС у…
Биологи обнаружили сходство между мозгом кальмара и…
Двое жителей Тольятти похитили инвалида и принуждали его…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель уговаривает Дмитрия Дмитренко уйти с…
Купе Alpine A110 подготовили для поездок в…
В Москве неизвестные избили автора биографии…
Анна Семенович планирует пройти "марафон…
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным…
Анастасия Волочкова хочет взыскать с экс-мужа Игоря Вдовина 3 млн…
Компания Nissan запустила в РФ онлайн-сервис для поиска авто у…
Анастасия Ивлеева опровергла слухи о негативном отношении к…
"Мы очень разные люди, не сошлись": Антон Беккужев объяснил причину расставания с Анной…
Компания SEAT официально представила новое поколение хэтчбека…
Экстрасенс Саона заявила, что Анита Цой в будущем перенесет пластическую…
Дмитрий Песков оценил идею внести в Конституцию РФ термин “верховный…
На звезду проекта "Дом-2" Маргариту Ларченко на Бали напал…
Алена Бабенко исполнила за кулисами танец с «беременным»…
Просмотреть все новости