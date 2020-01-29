Психологи назвали 7 типов женщин, которые отталкивают мужчин





Первый тип, который отметили эксперты – вечная невеста. Такая девушка, будто живет в сказочном мире и ждет принца на белом коне, проживет с любимым всю жизнь и умрет в один день. К сожалению, реальный мир отличается от фантазий. Если на первом свидании влюбленная «невеста» не отрывает взгляд от мужчины, а мысленно уже вышла замуж и родила ему детей, говорит только о семье и уюте, такое поведение оттолкнёт потенциального партнера и нивелирует любые попытки продолжить общение.Второй тип, названный специалистами – мамочка. Приготовить завтрак, предложить помощь в выборе каких-то вещей всегда уместно. Однако маниакальная забота мамочки явно навредит отношениям на любой стадии их развития. Мужчине необходимо чувствовать свое главенство и самостоятельность. Женщины данного типа уничижают самомнение партнера, навязывая ему абсолютно ненужное внимание.Третий тип – карьеристка. Психологи заключили, что ошибкой «железных леди» есть не что иное, как полная погруженность в работу. Естественно, что не стоит впадать в крайности, поэтому нужно найти золотую середину в манере своего поведения вне работы, а также контролировать темы бесед с мужчиной.Следующий тип – литературная барышня. Любовь к книгам и культурная образованность является преимуществом каждой девушки. Однако от постоянных: «ах, как прекрасен этот вид!» и прочих поэтических фраз отношения с нормальным молодым человеком не станут крепче, а даже наоборот. Иногда нужно быть приземленной и приготовить обычный борщ, без лишних слов и возгласов.К пятому типу женщин, психологи отнесли, так называемых истеричек. Никакой представитель сильного пола не захочет создавать семью с раздраженной спутницей. Также не добавит комплиментов плач по любому поводу и смех без причины.Шестой тип-отличница. Хорошо быть отличницей в школе, но не во взрослой жизни, а тем более в серьезных отношениях с противоположным полом. Такой тип девушек крайне требовательны к себе и к другим, в чем и заключается проблема. Не всегда парень захочет поесть на кухне за столом, а не на диване перед телевизором. «Отличница» в семье способна повышать голос и создавать конфликт. Мужчины нередко убегают от таких особ.Последний вариант – самоуверенная дама. Какими бы не были обстоятельства, девушка должна уметь быть слабой и в этом ее сила. По мнению экспертов, самоуверенные женщины склонны управлять делами сами и не делят обязанности со спутником, что несомненно унижает достоинство любого мужчины. Если избавиться от негативных качеств и оставаться естественной, психологи уверены, что найти своего мужчину будет гораздо легче.