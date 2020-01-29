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Microsoft починила поиск в «Проводнике» Windows 10

Компания Microsoft обеспечил починку поиска в приложении «Проводник», являющемся частью стандартного функционала Windows 10. Пакет ноябрьского обновления ОС оставил ряд проблем, которые решаются по сей день.
Microsoft починила поиск в «Проводнике» Windows 10

В списке неполадок оказалась ошибка в работе «Проводника». Первоначально компания сообщала, что внедрила в программу возможность ведения поиска информации как на локальном диске, а так и в рамках облачного пространства OneDrive. При этом в результате обновления часть возможностей оказалась сломана. Поисковая строка лишилась возможности вставлять информацию с помощью контекстного меню. Используя клик правой кнопкой мыши по соответствующему полю можно было увидеть только список опций для управления данным элементом.

На сегодня компания Microsoft смогла разрешить возникшую проблему. Сообщает, что пакет KB4532695, рассылаемый пользователям Windows 10, имеет возможность решить проблемы в работе опции при использовании «Проводника» либо «Панели управления». Вдобавок, обновление смогло закрыть проблемы в работе функции ручной проверке выпущенных пакетов расширения операционной системы. Ранее имелась возможность использовать пункт «Загрузить и установить сейчас», однако пропустить один из патчей не разрешалось. В настоящее время функция уже доступна. Пока пакет обновления рассылается пользователям, но у части аккаунтов в списке предлагаемых его нет. Скачать архив можно с официального портала компании либо провести установку в ручном режиме.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:54

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