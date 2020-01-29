Кейт Миддлтон получила от 10-летнего поклонника трогательный подарок
Во время благотворительного мероприятия Кейт Миддлтон приняла подарок от 10-летнего участника творческого мастер-класса. Мальчик вместе с сестрой 4 часа делал тряпичный венок для дочери герцогини Кембриджской.
Недавно герцогиня Кембриджская посетила Лондонскую детскую больницу Эвелины, где художники проводят свои мастер-классы для юных пациентов. Кейт Миддлтон присоединилась к детям и их родителям, которые принимали участие в семинаре, и помогла сделать декорации. Там она встретилась с 10-летним Люком Уилером-Уоддисоном, который оказался ее поклонником. Он и его сестра преподнесли Миддлтон в подарок тряпичный венок розового цвета, а она обещала повесить его в комнате своей дочери. Оказалось, что на изготовление подарка у детей ушло около 4 часов.
Мать мальчика рассказала, что у него имеется врожденный порок сердца, а врачи этого госпиталя уже спасали ему жизнь, но он может нуждаться в еще одной операции. Отец ребенка тоже стал послом больницы, отметив, что персонал очень тепло относится ко всем пациентам.
Недавно герцогиня Кембриджская посетила Лондонскую детскую больницу Эвелины, где художники проводят свои мастер-классы для юных пациентов. Кейт Миддлтон присоединилась к детям и их родителям, которые принимали участие в семинаре, и помогла сделать декорации. Там она встретилась с 10-летним Люком Уилером-Уоддисоном, который оказался ее поклонником. Он и его сестра преподнесли Миддлтон в подарок тряпичный венок розового цвета, а она обещала повесить его в комнате своей дочери. Оказалось, что на изготовление подарка у детей ушло около 4 часов.
Мать мальчика рассказала, что у него имеется врожденный порок сердца, а врачи этого госпиталя уже спасали ему жизнь, но он может нуждаться в еще одной операции. Отец ребенка тоже стал послом больницы, отметив, что персонал очень тепло относится ко всем пациентам.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11