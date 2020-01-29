Кейт Миддлтон получила от 10-летнего поклонника трогательный подарок





Недавно герцогиня Кембриджская посетила Лондонскую детскую больницу Эвелины, где художники проводят свои мастер-классы для юных пациентов. Кейт Миддлтон присоединилась к детям и их родителям, которые принимали участие в семинаре, и помогла сделать декорации. Там она встретилась с 10-летним Люком Уилером-Уоддисоном, который оказался ее поклонником. Он и его сестра преподнесли Миддлтон в подарок тряпичный венок розового цвета, а она обещала повесить его в комнате своей дочери. Оказалось, что на изготовление подарка у детей ушло около 4 часов.Мать мальчика рассказала, что у него имеется врожденный порок сердца, а врачи этого госпиталя уже спасали ему жизнь, но он может нуждаться в еще одной операции. Отец ребенка тоже стал послом больницы, отметив, что персонал очень тепло относится ко всем пациентам.