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Кейт Миддлтон получила от 10-летнего поклонника трогательный подарок

Во время благотворительного мероприятия Кейт Миддлтон приняла подарок от 10-летнего участника творческого мастер-класса. Мальчик вместе с сестрой 4 часа делал тряпичный венок для дочери герцогини Кембриджской.

Недавно герцогиня Кембриджская посетила Лондонскую детскую больницу Эвелины, где художники проводят свои мастер-классы для юных пациентов. Кейт Миддлтон присоединилась к детям и их родителям, которые принимали участие в семинаре, и помогла сделать декорации. Там она встретилась с 10-летним Люком Уилером-Уоддисоном, который оказался ее поклонником. Он и его сестра преподнесли Миддлтон в подарок тряпичный венок розового цвета, а она обещала повесить его в комнате своей дочери. Оказалось, что на изготовление подарка у детей ушло около 4 часов.

Мать мальчика рассказала, что у него имеется врожденный порок сердца, а врачи этого госпиталя уже спасали ему жизнь, но он может нуждаться в еще одной операции. Отец ребенка тоже стал послом больницы, отметив, что персонал очень тепло относится ко всем пациентам.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:11

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