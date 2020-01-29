Наталья Андрейченко о судьбе сестры второго мужа Марии Шелл: "После банкротства она оказалась в сумасшедшем доме"

Вторым мужем Натальи Андрейченко был Максимилиан Шелл, а его родная сестра Мария Шелл являлась известной актрисой. Она скончалась в 2005 году в возрасте 79 лет, но в 50-60-х годах прошлого века пользовалась невероятной популярностью. Как отметила Андрейченко, в начале их знакомства Шелл предложила ей большую сумму денег только за то, чтобы она не выходила замуж за ее брата. Из-за своей искренней любви звезда ответила отказом, а потом узнала, что сестра ее мужа заложила ферму семьи. До этого она растрачивала попусту деньги, делала невероятные подарки всем подряд, а в какой-то момент оказалась в сумасшедшем доме.В итоге Андрейченко навещала сестру мужа в больнице, а та прислушивалась к ее словам. Многие считали, что в конце жизни Шелл не вставала с постели, но во время встреч с супругой брата она подходила к окну.