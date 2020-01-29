Андрей Григорьев-Аполлонов выступил на Пхукете в балахоне в стиле Пугачевой
В Сети активно обсуждают внешний вид Андрея Григорьева-Аполлонова, который выступил на концерте в Пхукете в балахоне в стиле ранней Аллы Пугачевой. При этом, остальные участники группы «Иванушки International» были в обычных нарядах.
Накануне Григорьев-Аполлонов опубликовал в микроблоге Instagram снимок, на котором он был запечатлен в ярко-оранжевом шелковом балахоне в магазине. Артист написал, что наконец-то ему удалось найти концертный наряд. Фолловеры подумали, что он шутит, но на следующий день певец вышел на сцену в Пхукете именно в этом образе. Эпатажный балахон вызвал множество обсуждений в микроблоге артиста.
Многие поклонники написали, что такой наряд напоминает ранние образы Примадонны. По их мнению, Алла Борисовна позавидовала бы такому «огненному» балахону. Высказались даже звездные коллеги, а именно певец Митя Фомин, который написал коротко: «Дива».
Накануне Григорьев-Аполлонов опубликовал в микроблоге Instagram снимок, на котором он был запечатлен в ярко-оранжевом шелковом балахоне в магазине. Артист написал, что наконец-то ему удалось найти концертный наряд. Фолловеры подумали, что он шутит, но на следующий день певец вышел на сцену в Пхукете именно в этом образе. Эпатажный балахон вызвал множество обсуждений в микроблоге артиста.
Многие поклонники написали, что такой наряд напоминает ранние образы Примадонны. По их мнению, Алла Борисовна позавидовала бы такому «огненному» балахону. Высказались даже звездные коллеги, а именно певец Митя Фомин, который написал коротко: «Дива».
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:07