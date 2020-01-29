Врачи рассказали, какие болезни скрываются за детским храпом





Отоларингологи говорят, что не следует бить тревогу при обнаружении храпа у близких, поскольку его причиной часто становится расслабление мышц носоглотки, особенно когда человек лежит на спине. Однако, если симптом наблюдается у маленьких детей - то это должно стать поводом для беспокойства родителей. Ведь из-за скрытого заболевания слизистая гортани может отекать или сужаться, приводя к апноэ - состоянию, при котором ребенок перестает дышать и даже может пострадать от кислородного голодания. Храп обычно проявляется во время обычной простуды, но если симптомы заложенности носа сохраняются на протяжении месяца, то это говорит о наличии инфекционного мононуклеоза или других серьезных недугов.Кроме того, характерные звуки появляются еще из-за увеличения нёбных миндалин. В зависимости от степени гипертрофии аденоидов, может потребоваться медикаментозное лечение, либо хирургическое вмешательство. В более старшем возрасте храп сигнализирует о проблемах с перегородкой, которая в искривленном виде перекрывает доступ кислорода. Врачи советуют часто проветривать детскую комнату и делать влажную уборку во избежание отеков из-за слишком теплого и сухого воздуха. Если храп бывает у ребёнка регулярно, то стоит пройти обследование.