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Врач Михаил Щелканов рассказал о том, как правильно носить медицинские маски

Михаил Щелканов рассказал о том, как правильно носить медицинские маски. Медик настоятельно рекомендовал менять их приблизительно раз в час.
Врач Михаил Щелканов рассказал о том, как правильно носить медицинские маски

Михаил Щелканов является вирусологом и руководителем международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ. Медицинская маска является одним из лучших средств для предотвращения попадания болезнетворных микроорганизмов на слизистую носа и рта. Специалист отметил, что чаще всего люди, желающие защитить себя от вирусов, носят данные средства неправильно.

Щелканов рассказал, что носить промокшую маску опасно, поскольку она собирает на себя различного рода взвешенные частицы. Намокание в среднем происходит за час, после чего средство следует заменить. Люди опасаются за свое здоровье, потому в аптеках и интернет-магазинах уже сложно найти медицинские маски. В наличии остались только дорогие варианты. Еще более эффективным средством защиты являются респираторы с многослойными фильтрами.

Специалист отметил, что, несмотря на высокую эффективность предложенных вариантов защиты, они все же не могут гарантировать того, что человек не заболеет. Прививки тоже не могут похвастаться 100% результатом, они призваны смягчить протекание болезни в случае заражения. Полностью обезопасить человека может только костюм химической и биологической защиты.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:30

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