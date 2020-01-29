АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Певец из России выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение — 2020»

Во время жеребьевки для «Евровидения — 2020» в Роттердаме, возможность поучаствовать досталось и певцу из России. Отечественный исполнитель будет соревноваться в первом финале музыкального конкурса.

Первая жеребьевка состоялась в Нидерландах еще 28 января, которой предшествовала официальная церемония вручения наград городу-организатору «Евровидения — 2020» - Роттердаму. Этот знак отличия получил мэр Ахмед Абуталеб, который также позднее объявил участников первого полуфинала конкурса. Оказалось, что ими станут певцы из 41 государства, шестерым из которых обеспечен финал: Нидерланды, Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания, являющиеся странами-основателями этого состязания.

Кроме того, в мероприятии будет участвовать исполнитель, представляющий Россию. Как сообщает Константин Эрнст, личность звезды будет раскрыта до конца зимы. 12 мая также покажут свои номера музыканты из Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии. Известно, что 65-й конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в роттердамском зале для концертов Ahoy. Логотипом в этом году станет круг из флагов 41 страны-участницы, а девизом «Откройся».

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину…
Microsoft починила поиск в «Проводнике» Windows…
Дмитрий Тарасов показал снимок Анастасии Костенко на последних сроках беременности без…
Британский пенсионер нашел в своем гараже старинный…
Составлен список лучших антивирусов для Windows…
Ксения Собчак, Константин Богомолов и Дарья Мороз посетили в Москве премьеру сериала…
Врач Михаил Щелканов рассказал о том, как правильно носить медицинские…
Наталья Андрейченко о судьбе сестры второго мужа Марии Шелл: "После банкротства она оказалась в сумасшедшем…
В Великобритании найдена 2000-летняя могила воина с…
Кейт Миддлтон получила от 10-летнего поклонника трогательный…
Андрей Григорьев-Аполлонов выступил на Пхукете в балахоне в стиле…
BMW M4 Coupe скрывает под камуфляжной плёнкой новый оригинальный…
"Надежда есть": Сергей Соседов заявил о "плохом состоянии" Анастасии…
Эксперты WADA назвали ложными данные более сотни спортсменов из лаборатории в…
Ольга Орлова затмила Ксению Бородину на съемках шоу "Бородина против…
Певец из России выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение —…
Ученые идентифицировали череп древнеримского энциклопедиста Плиния…
Ксения Бородина воспитывает дочерей Марусю и Теону по европейским…
Композитор Максим Дунаевский поклялся жизнью своего сына, чтобы сохранить…
«Прекрасные!»: Историк моды Васильев растрогался, увидев влюбленных Собчак и…
Врачи объяснили, какие продукты нельзя есть…
Певица Asti опубликовала фото с родной…
Автоэксперты рассказали о скрытых опасностях ксеноновых…
Певица Маргарита Суханкина рассказала о своих…
Ирландские эксперты назвали преимущества «сонной…
Надежда Бабкина изменила образ перед съемками “Модного…
Медики: Микробы, живущие в домашней пыли, становятся устойчивее к…
Яна Рудковская поделилась впечатлениями от вкусовых качеств черной икры из…
Просмотреть все новости