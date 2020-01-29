Певец из России выступит в первом полуфинале конкурса «Евровидение — 2020»





Первая жеребьевка состоялась в Нидерландах еще 28 января, которой предшествовала официальная церемония вручения наград городу-организатору «Евровидения — 2020» - Роттердаму. Этот знак отличия получил мэр Ахмед Абуталеб, который также позднее объявил участников первого полуфинала конкурса. Оказалось, что ими станут певцы из 41 государства, шестерым из которых обеспечен финал: Нидерланды, Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания, являющиеся странами-основателями этого состязания.Кроме того, в мероприятии будет участвовать исполнитель, представляющий Россию. Как сообщает Константин Эрнст, личность звезды будет раскрыта до конца зимы. 12 мая также покажут свои номера музыканты из Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии. Известно, что 65-й конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в роттердамском зале для концертов Ahoy. Логотипом в этом году станет круг из флагов 41 страны-участницы, а девизом «Откройся».