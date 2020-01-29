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Ани Лорак посмеялась над нелестным сравнением ее у балетного станка с “деревяшкой”

Ани Лорак рассмешило нелестное сравнение ее у балетного станка с “деревяшкой”. Фолловеры решили раскритиковать звезду после недавних опубликованных кадров в Instagram.

Недавно в своем аккаунте Ани Лорак показала кадры, сделанные на репетиции с балетом. Артистка была намерена радовать и удивлять зрителей, но в комментариях поклонники раскритиковали ее танцы. Одна из подписчиц назвала знаменитость “деревяшкой-деревяшечкой”, которая не меняется, несмотря на подготовку. Поклонники согласились, что поет звезда прекрасно, но танцы – это не для нее. В ответ на это певица отправила смеющийся до слез эмодзи. Однако нашлись и те, кто заступился за навыки своего кумира, отметив, что в клипе “Оранжевые сны” ее хореография поражает.

Недавно Ани Лорак сообщила о том, что поклонников ждут сюрпризы. Звезда с 30 января отправляется по городам России с шоу The Best. Всего она посетит 9 городов, а ещё 10 – в конце марта и в апреле. На ноябрь у артистки уже запланированы выступления в Германии и Чехии.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:16

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