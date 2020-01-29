«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание»: Сергей Гармаш раскрыл подробности ухода из жизни Галины Волчек





Сергей Гармаш утверждает, что здоровье Галины Волчек летом вызывало больше опасений, чем в зимний период, когда она ушла из жизни. 19 декабря знаменитость отмечала свой день рождения, у нее, по признанию Гармаша, словно открылось второе дыхание. Актер вспоминает коллегу, как невероятно жизнелюбивого человека, который не хотел думать о смерти. Именно эта черта, по мнению артиста, помогла ей покинуть этот мир легко. Гармаш утверждает, что художественный руководитель «Современника» потеряла сознание на даче. Это случилось очень неожиданно. Волчек не приходила в себя, поэтому не видела ни докторов, ни реанимационных мероприятий.Гармаш вспомнил, как проходил праздник по случаю дня рождения Волчек. Он отлучился с мероприятия по делам, а когда вернулся, то на празднике остался только один гость – Владимир Машков. Гармаш предложил товарищу оставить службу в театре и устроиться охранять Волчек. Всем очень понравилась такая идея, компания долго смеялась.