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«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание»: Сергей Гармаш раскрыл подробности ухода из жизни Галины Волчек

«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание», - рассказал Сергей Гармаш о подробностях момента смерти Галины Волчек. Он считает, что такой уход из жизни был максимально легким для режиссера.

Сергей Гармаш утверждает, что здоровье Галины Волчек летом вызывало больше опасений, чем в зимний период, когда она ушла из жизни. 19 декабря знаменитость отмечала свой день рождения, у нее, по признанию Гармаша, словно открылось второе дыхание. Актер вспоминает коллегу, как невероятно жизнелюбивого человека, который не хотел думать о смерти. Именно эта черта, по мнению артиста, помогла ей покинуть этот мир легко. Гармаш утверждает, что художественный руководитель «Современника» потеряла сознание на даче. Это случилось очень неожиданно. Волчек не приходила в себя, поэтому не видела ни докторов, ни реанимационных мероприятий.

Гармаш вспомнил, как проходил праздник по случаю дня рождения Волчек. Он отлучился с мероприятия по делам, а когда вернулся, то на празднике остался только один гость – Владимир Машков. Гармаш предложил товарищу оставить службу в театре и устроиться охранять Волчек. Всем очень понравилась такая идея, компания долго смеялась.

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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:38

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