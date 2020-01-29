АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Японские психологи рассказали о философии "ритма жизни", способной помочь обрести счастье

Даже имея все, большое количество людей не чувствуют себя счастливыми и удовлетворёнными. Поэтому японские психологи помогают жителям из разных уголков Земли с помощью философии и ее основных принципов. Они поделились давними знаниями о "ритме жизни", которые актуальны до сих пор и могут сделать жизнь по-настоящему наполненной радостью.
Японские психологи рассказали о философии "ритма жизни", способной помочь обрести счастье

В японской культуре есть священная мантра , суть которой есть основа философии: «почувствуй мир и следуй ему». Миямото Мусаси записал это заклинание в одной из своих книг. Он прокомментировал, что все в мире имеет свой ритм и такт, поэтому, чтобы чувствовать себя единым с Вселенной, нужно приспособиться к ритму вокруг.

По мнению психологов, любой, кто хочет обрести счастье, должен избавиться от страха своей незначимости и невозможности повлиять на те, или иные обстоятельства. По их мнению, не нужно пытаться изменить мир, события или корректировать условия жизни, а научиться принимать все и приспосабливаться к новому, независимо от того - хорошее оно или плохое.

Кроме того, чтобы жить в одном ритме с Вселенной, следует научиться сосредотачивать свой взор на жизненных целях и достижениях, не давая мелочам ослабить свой дух и отвлечься от самого главного. Один мудрец сказал: «Проблема существует не в трудностях, а в отношении человека к ним. Важно концентрироваться на сути и смиренно принимать уроки мира, обучая свой разум».

Помимо прочего, философы отмечают важность принципа: «Не бросать жемчуг перед свиньями». Не следует попросту тратить свою энергию, усилия и время на то, что не достойно внимания. Расточительство собственных ресурсов может превратить жизнь в беспросветный круговорот забот. Япония до сих пор является родиной духовных наук. Миллионы людей приезжают сюда на изучение практик к известным мастерам, после чего в корне меняют свой образ жизни.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным…
Анастасия Волочкова хочет взыскать с экс-мужа Игоря Вдовина 3 млн…
Компания Nissan запустила в РФ онлайн-сервис для поиска авто у…
Анастасия Ивлеева опровергла слухи о негативном отношении к…
"Мы очень разные люди, не сошлись": Антон Беккужев объяснил причину расставания с Анной…
Компания SEAT официально представила новое поколение хэтчбека…
Экстрасенс Саона заявила, что Анита Цой в будущем перенесет пластическую…
Дмитрий Песков оценил идею внести в Конституцию РФ термин “верховный…
На звезду проекта "Дом-2" Маргариту Ларченко на Бали напал…
Алена Бабенко исполнила за кулисами танец с «беременным»…
Физики нашли доказательства реальности Всемирного…
"Они пока так далеко не заглядывают": В команде Ольги Бузовой опровергли слухи о беременности…
Наталья Андрейченко прокомментировала развод Максима Дунаевского с Мариной…
"Просто не фотографируемся": Звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь опровергла слухи о разрыве дружбы с Ксенией…
Американские ученые выяснили, как форма и размер гиппокампа влияют на способности человека к…
"Просила просто не оскорблять": Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пожаловалась на обвинения в травле Ольги…
Анастасия Волочкова заявила, что не хочет рожать еще одного…
Зарубежный психолог дал советы по борьбе с профессиональным…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин решил набрать 10 килограммов веса после 8 месяцев отсутствия…
Валерия поздравила Дмитрия Маликова с днем рождения совместным…
Врачи рассказали, какие болезни скрываются за детским…
В Facebook появилась возможность скрывать частную…
Японские психологи рассказали о философии "ритма жизни", способной помочь обрести…
Экс-телохранитель Леди Ди Кен Уорф: "Принц Гарри всегда ощущал превосходство над братом…
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину…
Microsoft починила поиск в «Проводнике» Windows…
Дмитрий Тарасов показал снимок Анастасии Костенко на последних сроках беременности без…
Британский пенсионер нашел в своем гараже старинный…
Просмотреть все новости