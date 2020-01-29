Японские психологи рассказали о философии "ритма жизни", способной помочь обрести счастье
Даже имея все, большое количество людей не чувствуют себя счастливыми и удовлетворёнными. Поэтому японские психологи помогают жителям из разных уголков Земли с помощью философии и ее основных принципов. Они поделились давними знаниями о "ритме жизни", которые актуальны до сих пор и могут сделать жизнь по-настоящему наполненной радостью.
В японской культуре есть священная мантра , суть которой есть основа философии: «почувствуй мир и следуй ему». Миямото Мусаси записал это заклинание в одной из своих книг. Он прокомментировал, что все в мире имеет свой ритм и такт, поэтому, чтобы чувствовать себя единым с Вселенной, нужно приспособиться к ритму вокруг.
По мнению психологов, любой, кто хочет обрести счастье, должен избавиться от страха своей незначимости и невозможности повлиять на те, или иные обстоятельства. По их мнению, не нужно пытаться изменить мир, события или корректировать условия жизни, а научиться принимать все и приспосабливаться к новому, независимо от того - хорошее оно или плохое.
Кроме того, чтобы жить в одном ритме с Вселенной, следует научиться сосредотачивать свой взор на жизненных целях и достижениях, не давая мелочам ослабить свой дух и отвлечься от самого главного. Один мудрец сказал: «Проблема существует не в трудностях, а в отношении человека к ним. Важно концентрироваться на сути и смиренно принимать уроки мира, обучая свой разум».
Помимо прочего, философы отмечают важность принципа: «Не бросать жемчуг перед свиньями». Не следует попросту тратить свою энергию, усилия и время на то, что не достойно внимания. Расточительство собственных ресурсов может превратить жизнь в беспросветный круговорот забот. Япония до сих пор является родиной духовных наук. Миллионы людей приезжают сюда на изучение практик к известным мастерам, после чего в корне меняют свой образ жизни.
В японской культуре есть священная мантра , суть которой есть основа философии: «почувствуй мир и следуй ему». Миямото Мусаси записал это заклинание в одной из своих книг. Он прокомментировал, что все в мире имеет свой ритм и такт, поэтому, чтобы чувствовать себя единым с Вселенной, нужно приспособиться к ритму вокруг.
По мнению психологов, любой, кто хочет обрести счастье, должен избавиться от страха своей незначимости и невозможности повлиять на те, или иные обстоятельства. По их мнению, не нужно пытаться изменить мир, события или корректировать условия жизни, а научиться принимать все и приспосабливаться к новому, независимо от того - хорошее оно или плохое.
Кроме того, чтобы жить в одном ритме с Вселенной, следует научиться сосредотачивать свой взор на жизненных целях и достижениях, не давая мелочам ослабить свой дух и отвлечься от самого главного. Один мудрец сказал: «Проблема существует не в трудностях, а в отношении человека к ним. Важно концентрироваться на сути и смиренно принимать уроки мира, обучая свой разум».
Помимо прочего, философы отмечают важность принципа: «Не бросать жемчуг перед свиньями». Не следует попросту тратить свою энергию, усилия и время на то, что не достойно внимания. Расточительство собственных ресурсов может превратить жизнь в беспросветный круговорот забот. Япония до сих пор является родиной духовных наук. Миллионы людей приезжают сюда на изучение практик к известным мастерам, после чего в корне меняют свой образ жизни.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:04