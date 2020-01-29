Татьяна Голикова дала оценку готовности России к предотвращению эпидемии коронавируса
В России сейчас проводится комплекс профилактических мер во избежание распространения коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала оценку готовности страны к предотвращению эпидемии.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова положительно отозвалась о подходах к профилактике коронавируса на территории страны, которые предпринимаются государственными ведомствами. Как передает издание "Слово и Дело", политик подчеркнула, что на данный момент не было зарегистрировано ни одного официального случая заражения этим опасным инфекционным агентом в России. Подобные меры предотвращения эпидемии будут продолжаться и в дальнейшем, в чем также помогает жесткий карантинный контроль со стороны Китая, чьи власти прилагают невероятные усилия.
Вице-премьер сообщает, что в стране достаточно всех экстренных и плановых средств, которые не допустят распространения патогена. Стоит отметить, что власти КНР обратились к Всемирной организации здравоохранения 31 декабря 2019 года с заявлением о вспышке пневмонии в городе Ухань. Оказалось, что возбудителем недуга стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Число зараженных в Китае на данный момент достигло 5974 человек, а жертвами стали 132 жителя страны.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова положительно отозвалась о подходах к профилактике коронавируса на территории страны, которые предпринимаются государственными ведомствами. Как передает издание "Слово и Дело", политик подчеркнула, что на данный момент не было зарегистрировано ни одного официального случая заражения этим опасным инфекционным агентом в России. Подобные меры предотвращения эпидемии будут продолжаться и в дальнейшем, в чем также помогает жесткий карантинный контроль со стороны Китая, чьи власти прилагают невероятные усилия.
Вице-премьер сообщает, что в стране достаточно всех экстренных и плановых средств, которые не допустят распространения патогена. Стоит отметить, что власти КНР обратились к Всемирной организации здравоохранения 31 декабря 2019 года с заявлением о вспышке пневмонии в городе Ухань. Оказалось, что возбудителем недуга стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Число зараженных в Китае на данный момент достигло 5974 человек, а жертвами стали 132 жителя страны.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:58