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Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от любовницы

Музыкант Владимир Кузьмин, который вернулся от молодой любовницы яхтсменки, обвенчался с экс-супругой Екатериной Трофимовой. Она простила мужу обиду, которую переживала после болезненного развода.
Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от любовницы

Владимир Кузьмин дал клятву верности Екатерине Трофимовой. По словам избранницы звезды, они планируют вновь пожениться, но пока не определились с точной датой. Однако это событие точно произойдет в наступившем году.

Несколько лет назад певец развелся со свое супругой и начал жить с молодой любовницей, но Екатерина Трофимова продолжала общение и посещала концерты бывшего мужа. В прошлом году артист решил, что возвращается к экс-супруге. СМИ утверждают, что связь с любовницей он не прервал и снимает яхтсменке квартиру.

По словам Екатерины Трофимовой, они расстались не из-за измен музыканта. Супруги почувствовали некоторый кризис в отношениях и поняли, что устали друг от друга. Сейчас им удалось простить взаимные обиды и вновь воссоединиться. Екатерина Трофимова все время сопровождает музыканта на гастролях, а он часто публикует ее фото в социальной сети и называет своей музой.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:09

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