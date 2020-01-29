Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от любовницы

Владимир Кузьмин дал клятву верности Екатерине Трофимовой. По словам избранницы звезды, они планируют вновь пожениться, но пока не определились с точной датой. Однако это событие точно произойдет в наступившем году.Несколько лет назад певец развелся со свое супругой и начал жить с молодой любовницей, но Екатерина Трофимова продолжала общение и посещала концерты бывшего мужа. В прошлом году артист решил, что возвращается к экс-супруге. СМИ утверждают, что связь с любовницей он не прервал и снимает яхтсменке квартиру.По словам Екатерины Трофимовой, они расстались не из-за измен музыканта. Супруги почувствовали некоторый кризис в отношениях и поняли, что устали друг от друга. Сейчас им удалось простить взаимные обиды и вновь воссоединиться. Екатерина Трофимова все время сопровождает музыканта на гастролях, а он часто публикует ее фото в социальной сети и называет своей музой.