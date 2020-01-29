Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от любовницы
Музыкант Владимир Кузьмин, который вернулся от молодой любовницы яхтсменки, обвенчался с экс-супругой Екатериной Трофимовой. Она простила мужу обиду, которую переживала после болезненного развода.
Владимир Кузьмин дал клятву верности Екатерине Трофимовой. По словам избранницы звезды, они планируют вновь пожениться, но пока не определились с точной датой. Однако это событие точно произойдет в наступившем году.
Несколько лет назад певец развелся со свое супругой и начал жить с молодой любовницей, но Екатерина Трофимова продолжала общение и посещала концерты бывшего мужа. В прошлом году артист решил, что возвращается к экс-супруге. СМИ утверждают, что связь с любовницей он не прервал и снимает яхтсменке квартиру.
По словам Екатерины Трофимовой, они расстались не из-за измен музыканта. Супруги почувствовали некоторый кризис в отношениях и поняли, что устали друг от друга. Сейчас им удалось простить взаимные обиды и вновь воссоединиться. Екатерина Трофимова все время сопровождает музыканта на гастролях, а он часто публикует ее фото в социальной сети и называет своей музой.
Владимир Кузьмин дал клятву верности Екатерине Трофимовой. По словам избранницы звезды, они планируют вновь пожениться, но пока не определились с точной датой. Однако это событие точно произойдет в наступившем году.
Несколько лет назад певец развелся со свое супругой и начал жить с молодой любовницей, но Екатерина Трофимова продолжала общение и посещала концерты бывшего мужа. В прошлом году артист решил, что возвращается к экс-супруге. СМИ утверждают, что связь с любовницей он не прервал и снимает яхтсменке квартиру.
По словам Екатерины Трофимовой, они расстались не из-за измен музыканта. Супруги почувствовали некоторый кризис в отношениях и поняли, что устали друг от друга. Сейчас им удалось простить взаимные обиды и вновь воссоединиться. Екатерина Трофимова все время сопровождает музыканта на гастролях, а он часто публикует ее фото в социальной сети и называет своей музой.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:09