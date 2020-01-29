Филипп Киркоров и Александр Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши Анастасии Радзинской

Недавно уроженка Краснодара Анастасия Радзинская вошла в список Forbes как одна из наиболее успешных блогеров YouTube. Согласно данным издания, она зарабатывает 18 млн долларов в год. Недавно девочка отпраздновала шестилетие, а среди приглашенных звезд числятся Филипп Киркоров и Александр Ревва. Они исполнили свои свежие хиты, а Радзинская вела трансляцию с праздника в Instagram. Число гостей пополнили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, а также Клавдия Земцова.Согласно тегам в аккаунте Радзинской, праздник устроили в Майами, а недавно своими видео оттуда поделился Филипп Киркоров. Как известно, шестилетняя миллионерша вместо с отцом ведет 7 блогов.