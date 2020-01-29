Филипп Киркоров и Александр Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши Анастасии Радзинской
Отечественные знаменитости Филипп Киркоров и Александр Ревва выступили на вечеринке в честь дня рождения шестилетней миллионерши Анастасии Радзинской. Она считается одним из наиболее известных блогеров на YouTube.
Недавно уроженка Краснодара Анастасия Радзинская вошла в список Forbes как одна из наиболее успешных блогеров YouTube. Согласно данным издания, она зарабатывает 18 млн долларов в год. Недавно девочка отпраздновала шестилетие, а среди приглашенных звезд числятся Филипп Киркоров и Александр Ревва. Они исполнили свои свежие хиты, а Радзинская вела трансляцию с праздника в Instagram. Число гостей пополнили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, а также Клавдия Земцова.
Согласно тегам в аккаунте Радзинской, праздник устроили в Майами, а недавно своими видео оттуда поделился Филипп Киркоров. Как известно, шестилетняя миллионерша вместо с отцом ведет 7 блогов.
Недавно уроженка Краснодара Анастасия Радзинская вошла в список Forbes как одна из наиболее успешных блогеров YouTube. Согласно данным издания, она зарабатывает 18 млн долларов в год. Недавно девочка отпраздновала шестилетие, а среди приглашенных звезд числятся Филипп Киркоров и Александр Ревва. Они исполнили свои свежие хиты, а Радзинская вела трансляцию с праздника в Instagram. Число гостей пополнили Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, а также Клавдия Земцова.
Согласно тегам в аккаунте Радзинской, праздник устроили в Майами, а недавно своими видео оттуда поделился Филипп Киркоров. Как известно, шестилетняя миллионерша вместо с отцом ведет 7 блогов.
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‼️Осторожно! Видео излучает позитивные вибрации, заряжает всех отличным настроением!💯 Краски жизни в твоих руках – выбирай яркие тона! 🎨 А наши краски выбирает @allaviktoriyakirkorova и @likenastya - сплошной фейерверк 🎉 Феерическое окончание празднования дня рождения @likenastya 🎂 Party by @phillparty
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:50