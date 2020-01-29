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Кроссовер Genesis GV80 получит 2 бензиновых турбомотора

Кроссовер Genesis GV80 будет оснащен двумя бензиновыми турбированными двигателями. На домашнем рынке модель распространяется с новым 3-литровым дизельным аналогом мощностью 278 «лошадок».
Кроссовер Genesis GV80 получит 2 бензиновых турбомотора

Постепенно двигатель станет доступен и для иных продуктов марки Hyundai. Для рынка США производитель подготовил 2 бензиновых силовых узла. Genesis GV80 может стать доступен в продаже этим летом. В состав силовой гаммы SUV для США включили турбированный 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,5 л, генерирующий 300 «лошадок». Альтернативой для него стал V6 на 3,5 л производительностью 375 «лошадок». Оба силовых агрегата из линейки Smartstream получили комбинированный впрыск топлива.

Привод доступен как задний, так и полный, а в качестве трансмиссии используется 8-секционная автоматическая трансмиссия. Новая версия кроссовера стала доступна для автомобиля на рынке Южной Кореи. Американцы смогут использовать Genesis GV80 с опциями подогрева кресел и стёкол, улучшенной системой вентиляции салона, а также дистанционным контролем Smart Park Assist. Эта опция стала доступна для Hyundai Sonata выпуска этого года. В интерьере модели Genesis GV80 ожидается появление дисплея системы мультимедиа диагональю 14,5”. Электронные системы смогут распознавать изображения рукописного ввода данных, а комфортабельность салона будет обеспечена новой технологией шумоподавления. Предусмотрено использование современных водительских систем помощи и систем для воздушной очистки. Цена автомобиля на сегодня остаётся неизвестной.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:44

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