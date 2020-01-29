АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Ученые из Великобритании выяснили, что жидкие супы могут бороться с патогеном малярии

Многие россияне еще с детства наслышаны о невероятной пользе супов, однако теперь она была доказана научным методом. Ученые из Великобритании определили, что жидкие блюда способны эффективно бороться с патогеном малярии.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона протестировали 56 семейных рецептов супов, которые передавались из поколения в поколение для борьбы с лихорадкой и гриппом. Несколько бульонов проявляли активность против малярийного паразита Plasmodium falciparum, либо сдерживая его рост, либо препятствуя его размножению. Пять из них смогли предотвратить переход паразита на вызывающую болезнь стадию в более чем 50% случаев. Два рецепта также показали ингибирующее воздействие, которое было сопоставимо с противомалярийными препаратами.

Рецепты для каждого из бульонов были различными: они были как вегетарианские, так и на основе куриного или говяжьего мяса. Ученые еще пытаются определить, какие из ингредиентов проявляли наибольшее сопротивление инфекционным агентам. Профессор Джейк Баум и его коллеги предупредили, что потребность в новых лекарствах для искоренения малярии чрезвычайно высока. Известно, что болезнь, распространенная в более чем 100 странах, ежегодно убивает около 430 тысяч человек по всему мире и заражает почти 220 миллионов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На дорогах заметили тестовую версию обновленного Mitsubishi…
Вадим Манукян раскритиковал Аллу Пугачеву "за усталость и отсутствие творческой…
Комплекс ПВО «Панцирь» оснастили новой…
Дарье Мороз пришлось неделями ходить обнаженной ради съемок сериала…
Geely зарезервировала в РФ имена для новых моделей…
В Сети опубликовано архивное фото молодого Игоря…
Samsung Galaxy S20 поступит в продажу на неделю раньше запланированного…
Ани Лорак посмеялась над нелестным сравнением ее у балетного станка с…
В РФ появится новый бренд бюджетных…
Владимир Кузьмин обвенчался с экс-супругой Трофимовой после возвращения от…
Компания Apple ликвидировала многомесячную проблему в новых…
Ученые из Великобритании выяснили, что жидкие супы могут бороться с патогеном…
Татьяна Голикова дала оценку готовности России к предотвращению эпидемии…
Филипп Киркоров и Александр Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши Анастасии…
Кроссовер Genesis GV80 получит 2 бензиновых…
«Она сделала вздох на даче и потеряла сознание»: Сергей Гармаш раскрыл подробности ухода из жизни Галины…
В Подмосковье 10 человек получили травмы в…
Камера на МКС запечатлела таинственный серебристый шар в…
Терморегуляторные свойства крыльев бабочки предотвращают их…
Масштаб коронавируса 2019-nCoV превзошёл атипичную пневмонию 2003…
Маликов прокомментировал заявление Ветлицкой об ударе «по башке…
Социологи выяснили, что многие россияне не ожидают повышения зарплаты в 2020…
Дмитрий Маликов рассказал о своем двухлетнем сыне…
День почитания Антония Великого: Что людям необходимо сделать в день…
Ученые раскопали в Турции 8500-летнюю фигурку неизвестного…
Медики объяснили, как правильно принимать…
Названа причина создания Голливудом всё большего количества фильмов об…
Минивэн Geely Jiaji на базе платформы Volvo заметно…
Просмотреть все новости