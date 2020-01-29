Ученые из Великобритании выяснили, что жидкие супы могут бороться с патогеном малярии





Исследователи из Имперского колледжа Лондона протестировали 56 семейных рецептов супов, которые передавались из поколения в поколение для борьбы с лихорадкой и гриппом. Несколько бульонов проявляли активность против малярийного паразита Plasmodium falciparum, либо сдерживая его рост, либо препятствуя его размножению. Пять из них смогли предотвратить переход паразита на вызывающую болезнь стадию в более чем 50% случаев. Два рецепта также показали ингибирующее воздействие, которое было сопоставимо с противомалярийными препаратами.Рецепты для каждого из бульонов были различными: они были как вегетарианские, так и на основе куриного или говяжьего мяса. Ученые еще пытаются определить, какие из ингредиентов проявляли наибольшее сопротивление инфекционным агентам. Профессор Джейк Баум и его коллеги предупредили, что потребность в новых лекарствах для искоренения малярии чрезвычайно высока. Известно, что болезнь, распространенная в более чем 100 странах, ежегодно убивает около 430 тысяч человек по всему мире и заражает почти 220 миллионов.