Камера на МКС запечатлела таинственный серебристый шар в комосе





Камеры МКС запечатлели упорядоченную структуру из массы объектов разных форм в космосе, но пользователям Сети странной показалась лишь одна. Почти каждое образование имело правильную форму, но в самом центре была замечена область с ярким белым светом. В узкой части запечатленной формы многие увидели таинственный серебристый шар, а сама конструкция показалась внеземной из-за багрового света посередине.Пользователь Jujubee’s ADAMS опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись трансляции NASA, которую агентство почти сразу остановило. Некоторые пользователи предположили, что ученые утаивают важную информацию.