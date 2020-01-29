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Камера на МКС запечатлела таинственный серебристый шар в комосе

Камера на МКС запечатлела таинственный серебристый шар в космосе. Запись прямой трансляции NASA появилась на YouTube.

Камеры МКС запечатлели упорядоченную структуру из массы объектов разных форм в космосе, но пользователям Сети странной показалась лишь одна. Почти каждое образование имело правильную форму, но в самом центре была замечена область с ярким белым светом. В узкой части запечатленной формы многие увидели таинственный серебристый шар, а сама конструкция показалась внеземной из-за багрового света посередине.

Пользователь Jujubee’s ADAMS опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись трансляции NASA, которую агентство почти сразу остановило. Некоторые пользователи предположили, что ученые утаивают важную информацию.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:30

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