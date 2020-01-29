Маликов прокомментировал заявление Ветлицкой об ударе «по башке каблуком»

По словам Дмитрия Маликова, произошла бытовая ссора. Так как на то время артисты были молоды, их разногласия всегда перерастали в бурное выяснение отношений. Маликов и Ветлицкая некоторое время жили вместе. Певец уже не помнит, из-за чего они поссорились в тот раз. Возлюбленная ударила его каблуком по голове. Знаменитость не может сказать, рассекла тогда Наталья Ветлицкая ему голову или нет. Этот конфликт певец прокомментировал известной пословицей: «Милые бранятся – только тешатся».Музыкант вспомнил, что вскоре после этой ссоры он расстался с Натальей Ветлицкой. Через некоторое время он познакомился с Еленой Изаксон, которая стала его супругой. Пара много лет счастлива в браке. Как рассказал Дмитрий Маликов, после встречи с избранницей открылась «новая страница жизни».