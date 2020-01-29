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Социологи выяснили, что многие россияне не ожидают повышения зарплаты в 2020 году

Аналитический центр НАФИ провел опрос среди россиян относительно размера прибавки к зарплате, которая могла бы мотивировать производительность. Социологи также выяснили, что большинство соотечественников не ожидают повышения в 2020 году.

Социологическое исследование аналитического центра НАФИ показало, что около 54% россиян не надеются на повышение заработной платы в 2020 году в отличии от 29% респондентов, которые уверены в её росте. Эти показатели почти идентичны тем, которые были предоставлены опросами в 2017 и 2018 годах. В то же время, 7% россиян ожидают сокращения зарплаты, что является меньшим числом по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что среди "оптимистов" более 45% составляет молодежь и люди с высшим образованием от 18 до 34 лет.

Побочным открытием для социологов стало понимание того, что небольшое повышение оплаты труда никаким образом не скажется на увеличении производительности работников. Известно, что лишь 40% опрошенных приложат больше усилий лишь в том случае, если зарплата поднимется в полтора раза (21%) или удвоится (19%). Поэтому, 10–40%-й рост способен повлиять лишь на трудолюбие 5 - 13% респондентов. Многие подчеркнули, что не смогут работать сверх силы, потому что уже предельно выкладываются. Сам опрос проводился среди 1,6 тысяч соотечественников из 150 населенных пунктов и 50 регионов страны.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:04

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