Социологи выяснили, что многие россияне не ожидают повышения зарплаты в 2020 году





Социологическое исследование аналитического центра НАФИ показало, что около 54% россиян не надеются на повышение заработной платы в 2020 году в отличии от 29% респондентов, которые уверены в её росте. Эти показатели почти идентичны тем, которые были предоставлены опросами в 2017 и 2018 годах. В то же время, 7% россиян ожидают сокращения зарплаты, что является меньшим числом по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что среди "оптимистов" более 45% составляет молодежь и люди с высшим образованием от 18 до 34 лет.Побочным открытием для социологов стало понимание того, что небольшое повышение оплаты труда никаким образом не скажется на увеличении производительности работников. Известно, что лишь 40% опрошенных приложат больше усилий лишь в том случае, если зарплата поднимется в полтора раза (21%) или удвоится (19%). Поэтому, 10–40%-й рост способен повлиять лишь на трудолюбие 5 - 13% респондентов. Многие подчеркнули, что не смогут работать сверх силы, потому что уже предельно выкладываются. Сам опрос проводился среди 1,6 тысяч соотечественников из 150 населенных пунктов и 50 регионов страны.