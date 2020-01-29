Дмитрий Маликов рассказал о своем двухлетнем сыне Марке

Дмитрий Маликов похвастался тем, что малыш растет смышленым и любознательным. Певец рассказал, что Марк легко идет на контакт и предпочитает общение одиночеству. Сам артист был стеснительным, потому это качество, по мнению музыканта, мальчик унаследовал от матери. Марк увлекается танцами и любит большие машины. Сейчас мальчик посещает балетную школу Илзе Лиепы. Дальше родители хотят определить его в спортивную секцию. На примете у них борьба, футбол и хоккей. Сам Маликов занимался в свое время футболом.Ребенок хорошо развивается – в два года он уже умеет считать до 10 и понятно разговаривает. Маликов не скрывает, что они с женой прибегали к помощи суррогатной матери для рождения сына. Основным поводом для такого решения стал возраст супругов – музыканту 48, а его супруге 52. Также у пары есть старшая дочь Стефания, которой скоро исполнится 20 лет. Скоро семья планирует переезд в дом побольше.