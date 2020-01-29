Ученые раскопали в Турции 8500-летнюю фигурку неизвестного существа





Польские археологи участвовали в раскопках в поселении Чатал-Хююк. Оно располагается в центре Турции, а ученые предполагают, что люди жили здесь постоянно около тысячи лет между 7100 и 6000 годами до н.э. Фигурку загадочного существа нашли еще в 2016 году, но лишь недавно экспертам удалось получить результаты анализа. Оказалось, что мастера в то время использовали кости домашний животных, например, овец, коз и лошадей. Схожий способ изображения глаз был актуален для Древнего Востока. Статуэтка содержит черты, напоминающие человеческие, но не повторяет ни один из ранее обнаруженных артефактов.В Чатал-Хююк преимущественно находили глиняные фигурки богинь-матерей. Костяная статуэтка находилась в горшке, где хранились продукты питания. Ее высота составляет около 6 см, а возраст 8300-8500 лет.