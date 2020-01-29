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Ученые раскопали в Турции 8500-летнюю фигурку неизвестного существа

Ученые смогли провести анализ обнаруженной во время раскопок в древнем городе Чатал-Хююк в Турции фигурки из кости. Возраст статуэтки в виде неизвестного существа составляет 8300-8500 лет.
Ученые раскопали в Турции 8500-летнюю фигурку неизвестного существа

Польские археологи участвовали в раскопках в поселении Чатал-Хююк. Оно располагается в центре Турции, а ученые предполагают, что люди жили здесь постоянно около тысячи лет между 7100 и 6000 годами до н.э. Фигурку загадочного существа нашли еще в 2016 году, но лишь недавно экспертам удалось получить результаты анализа. Оказалось, что мастера в то время использовали кости домашний животных, например, овец, коз и лошадей. Схожий способ изображения глаз был актуален для Древнего Востока. Статуэтка содержит черты, напоминающие человеческие, но не повторяет ни один из ранее обнаруженных артефактов.

В Чатал-Хююк преимущественно находили глиняные фигурки богинь-матерей. Костяная статуэтка находилась в горшке, где хранились продукты питания. Ее высота составляет около 6 см, а возраст 8300-8500 лет.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

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