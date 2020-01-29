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Терморегуляторные свойства крыльев бабочки предотвращают их повреждения

Ученые из Гарвардского университета США обнаружили терморегуляторные свойства крыльев бабочки, которые предотвращают их повреждения. Исследователи заявляют, что мембрана содержит целую сеть живых регуляторов, которые способствуют оптимальной работе организма во время перелетов. Как сообщил портал Eurek Alert, такое открытие побудит инженеров модернизировать устройства в сфере температурного баланса.
Терморегуляторные свойства крыльев бабочки предотвращают их повреждения

Доцент физики в школе прикладных наук в Колумбии заключил, что крылья бабочки являются аналогом световых панелей, которые имеют свойство определять направление и активность световых лучей, не используя глаза. Благодаря разной величине терморегуляторных чувствительных клеток и неравномерной толщине кутикулы на поверхности крылышек, происходит рассеивание тепла и света, что уменьшает его интенсивность. Таким образом, бабочка не пострадает вследствие перегрева.

Чтобы доказать связь термодинамических элементов со светом, а также их взаимодействие с внутренними системами организма, ученые провели эксперимент. Несмотря на то, что эксперты усложнили возможные условия для полета бабочки, полностью изобразив температурные перепады земли и неба, они выясняли, что состояние живого существа осталось в норме. Это объясняется уникальными свойствами терморегуляции, которые не дали крыльям перегреться.

Поведенческие тесты с данным видом насекомых показали, что они могут самостоятельно сохранять постоянную температуру тела благодаря своим действиям. Если интенсивность света слишком сильная, бабочка отворачивалась от луча, а при недостаточном количестве тепла она действовала наоборот.

Ученые поражены сложностью структур живых «датчиков» в теле летающих существ. Они намерены продолжать изучение насекомых, а также исследовать их процессы, которые помогут усовершенствовать изобретения в разных сферах науки.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:21

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