Терморегуляторные свойства крыльев бабочки предотвращают их повреждения





Доцент физики в школе прикладных наук в Колумбии заключил, что крылья бабочки являются аналогом световых панелей, которые имеют свойство определять направление и активность световых лучей, не используя глаза. Благодаря разной величине терморегуляторных чувствительных клеток и неравномерной толщине кутикулы на поверхности крылышек, происходит рассеивание тепла и света, что уменьшает его интенсивность. Таким образом, бабочка не пострадает вследствие перегрева.Чтобы доказать связь термодинамических элементов со светом, а также их взаимодействие с внутренними системами организма, ученые провели эксперимент. Несмотря на то, что эксперты усложнили возможные условия для полета бабочки, полностью изобразив температурные перепады земли и неба, они выясняли, что состояние живого существа осталось в норме. Это объясняется уникальными свойствами терморегуляции, которые не дали крыльям перегреться.Поведенческие тесты с данным видом насекомых показали, что они могут самостоятельно сохранять постоянную температуру тела благодаря своим действиям. Если интенсивность света слишком сильная, бабочка отворачивалась от луча, а при недостаточном количестве тепла она действовала наоборот.Ученые поражены сложностью структур живых «датчиков» в теле летающих существ. Они намерены продолжать изучение насекомых, а также исследовать их процессы, которые помогут усовершенствовать изобретения в разных сферах науки.