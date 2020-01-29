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Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

Перспективная фигуристка Алена Канышева решила уйти из одиночного катания, о чем сообщила подписчикам в соцсетях. 14-летняя чемпионка покинула группу тренера Этери Тутберидзе и теперь попробует себя в другой спортивной дисциплине.

Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе. По словам фигуристки, полученная в 2018 году травма не позволяет ей выполнять необходимую нагрузку, поэтому она благодарит свою команду и наставника за полученный опыт. Известно, что перелом был достаточно серьезным, из-за чего спортсменка прошла продолжительный курс лечения в Архангельске.

Однако, 14-летняя чемпионка не покинет спорт, а будет достигать новых высот в танцах на льду. Тем более, что у нее была возможность научиться четверному тулупу – одному из самых сложных элементов в женском фигурном катании. Канышева говорит, что хочет реализовать свой потенциал в будущем, если не в одиночку, то вместе с партнером. Кроме прочего, ученицы Этери Тутберидзе недавно выиграли почти все места на первенстве Старого Света, который проходил в австрийском Граце.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:15

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