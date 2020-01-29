Минивэн Geely Jiaji на базе платформы Volvo заметно обновился





Китайские поклонники бренда ожидают появления очередной версии Volvo XC40. Длина корпуса соответствующего авто составляет 4,7 м, а колёсной базы – 2,8 м. После апгрейда минивэн будет укомплектован двигателем объёмом 1,8 л с турбонаддувом производительностью 184 «лошадок». Помимо этого, для авто подготовили расширенный список опций.Силовая линейка Geely Jiaji нового поколения получит «мягкий» гибридный двигатель общей мощностью 190 «лошадок». В паре с ним станет работать турбированный силовой агрегат, характерный для Volvo XC40. Подобный двигатель работает в паре с 7-диапазонным «роботом». Максимальная сборка минивэна получает гибрид на основе двигателя объёмом 1,5 л общей мощностью в 258 «лошадок».Во всех комплектациях Geely Jiaji будет оснащен исключительно передним приводом. В списке опций модели выделяют виртуальную приборную панель, LED-подсветку интерьера и другие расширения оснащения. Для рынка КНР Geely Jiaji предлагается с ценником в 99,8 тысячи юаней за начальную комплектацию, что эквивалентно 904 тысячи рублей. Максимальная стоимость составляет 1,34 млн в переводе на российскую валюту.