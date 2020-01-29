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Андрей Малахов пришел на премьеру фильма “Кома” с беременной женой Натальей Шкулевой

Андрей Малахов недавно появился на светском мероприятии в компании своей беременной жены. Телеведущий вместе с Натальей Шкулевой отправился на премьеру фильма “Кома” Никиты Аргунова.

На премьере фильма “Кома” появились многие отечественные знаменитости, в частности, Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Нателла Крапивина и Михаил Галустян, но особое внимание публика обратила на Андрея Малахова с женой. В последний день 2019 года появились первые слухи о том, что Наталья Шкулева ждет второго ребенка. Для выхода в свет избранница телеведущего выбрала светлое платье свободного кроя, что спровоцировало новую волну заинтересованности зрителей.
Андрей Малахов пришел на премьеру фильма “Кома” с беременной женой Натальей Шкулевой

На данный момент Дмитрий Малахов не комментирует слухи о второй беременности супруги. Как известно, пара до последнего скрывала это и в первый раз, а об “интересном положении” Шкулевой стало известно лишь на крайних сроках. Первенец артиста родился в ноябре 2017 года.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

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