Андрей Малахов пришел на премьеру фильма “Кома” с беременной женой Натальей Шкулевой





На премьере фильма “Кома” появились многие отечественные знаменитости, в частности, Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Нателла Крапивина и Михаил Галустян, но особое внимание публика обратила на Андрея Малахова с женой. В последний день 2019 года появились первые слухи о том, что Наталья Шкулева ждет второго ребенка. Для выхода в свет избранница телеведущего выбрала светлое платье свободного кроя, что спровоцировало новую волну заинтересованности зрителей.На данный момент Дмитрий Малахов не комментирует слухи о второй беременности супруги. Как известно, пара до последнего скрывала это и в первый раз, а об “интересном положении” Шкулевой стало известно лишь на крайних сроках. Первенец артиста родился в ноябре 2017 года.