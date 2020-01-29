Медики объяснили, как правильно принимать витамины





Витамины разделены на несколько групп, и каждая из них играет огромную роль в правильном функционировании организма. Некоторые из них при определенных условиях могут синтезироваться естественным путем, но большинство попадает с пищей. Витамин С, например, лучше усваивается вместе с железом. Это стоит учитывать, как при приготовлении пищи, так и при приеме таблетированных препаратов.Однако, стоит быть внимательным при приеме некоторых групп лекарств. Например, антациды и антидепрессанты негативно влияют на усвоение витаминов из пищи. Чаще всего в таких случаях врачи назначают комплекс поливитаминов. Специалисты рекомендуют максимально сократить долю термически обработанных продуктов в рационе. Например, каши и бобовые лучше замачивать на ночь, тогда в них сохранится больше полезных веществ. Чтобы обогатить свой организм витаминами максимально, следует стараться комбинировать в рационе как можно больше продуктов. Это также позволит разнообразить меню.