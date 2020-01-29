День почитания Антония Великого: Что людям необходимо сделать в день праздника





Святой Антоний известен как основатель монастыря для отшельников в третьем веке нашей эры. Он родился в семье благородных кровей и воспитывался в христианской вере. В 20 лет юноша лишился родителей и остался сиротой с маленькой сестрой на руках. Чтобы воспитать маленькую девочку, он продал все накопленное родителями имущество. Антоний выбрал жизнь отшельника и жил в пустынной пещере один, закончив жизненный путь в развалинах на берегу Нила. За время своих переселений раннехристианский подвижник приобрел много учеников, с которыми он делился духовными знаниями.В этот день крестьяне пересчитывали запасы корма для скота и пищи для семьи, которых должно было хватить до Юрьева дня весной. Верующие произносили молитвы о здоровье своего хозяйства и благополучии дома, а также святили сено и животных. С самого утра человек, который первый выходил во двор, шел от из дома до воротной калитки пятками вперед. Такой обряд обманывал нечистую силу, чтобы она не проникла в жилище.Существуют традиции, которые верующие люди соблюдают до сегодняшнего дня. Среди них, выпекание толокняных колобков. Это специальный вид ароматной выпечки, которая по своей форме напоминает солнце. Такими пирожками нужно угощать детей. Булочки подарят ощущения тепла и счастья, а также ускорят наступление лета.Кроме того, хозяйки знали, что в день Антония Перезимника нельзя заниматься рукоделием и готовить бобовые, чтобы не привлечь оспу и корь в свой дом. Хранительницы очага, как в давнее время, так и сегодня по традиции пекут архангельские колобки, которые отличаются от толокняных наличием ячменной муки. Обрядовая выпечка принесет здоровье каждому, кто ее съест.Помимо праздничных приготовлений и молитв, ранние верующие произносили специальные заговоры и наносили изображение креста в углах своего дома. С тех времен, принято считать, что ребенок, который появился на свет в День памяти Антония, никогда не будут знать уныния и отчаяния. Ему дарили талисман из хризоберилла, что и сохранилось в православных традициях до сих пор.