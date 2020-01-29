Внешность нового Kia Sorento полностью рассекречена
Внешний вид экстерьера новой генерации модели Kia Sorento был рассекречен в полном объёме. В интернете распространили фото IV поколения авто, на котором почти нет камуфляжного покрытия.
Передняя зона корпуса во многом имеет сходство с дизайном новой версии Optima. Для оформления задней зоны экстерьера в качестве примера мог использоваться Kia Telluride. При этом стало известно, как будет оформлен интерьер нового поколения модели от южнокорейского бренда. Новая версия Sorento будет оснащена 3-спицевым рулём, дополненным раздвоенным вертикальным сегментом, дисплеем системы мультимедиа широкого формата, цифровой «приборкой», а в тоннеле вместо селектора трансмиссии будет размещен исключительно набор кнопок и нескольких вращающихся контроллеров.
В отношении силовой линейки можно сказать, что новый Kia Sorento будет оснащен двигателем GDI объёмом 2,4 л. В качестве альтернативы для этого силового узла предусмотрен турбированный четырёхцилиндровый двигатель на 2,2 л. Ожидается, что для автомобильного рынка США модель в корпусе кроссовера станет распространяться с агрегатом V6 объёмом 3,8 л, генерирующим производительностью около 295 «лошадок». Помимо этого, модель будет оснащена гибридным силовым узлом на основе 2-литрового ДВС, аналогичного использованному в конструкции Hyundai Sonata. По неподтвержденным данным, дебютный показ Kia Sorento будет проведён 17 февраля на домашнем рынке производителя.
Передняя зона корпуса во многом имеет сходство с дизайном новой версии Optima. Для оформления задней зоны экстерьера в качестве примера мог использоваться Kia Telluride. При этом стало известно, как будет оформлен интерьер нового поколения модели от южнокорейского бренда. Новая версия Sorento будет оснащена 3-спицевым рулём, дополненным раздвоенным вертикальным сегментом, дисплеем системы мультимедиа широкого формата, цифровой «приборкой», а в тоннеле вместо селектора трансмиссии будет размещен исключительно набор кнопок и нескольких вращающихся контроллеров.
В отношении силовой линейки можно сказать, что новый Kia Sorento будет оснащен двигателем GDI объёмом 2,4 л. В качестве альтернативы для этого силового узла предусмотрен турбированный четырёхцилиндровый двигатель на 2,2 л. Ожидается, что для автомобильного рынка США модель в корпусе кроссовера станет распространяться с агрегатом V6 объёмом 3,8 л, генерирующим производительностью около 295 «лошадок». Помимо этого, модель будет оснащена гибридным силовым узлом на основе 2-литрового ДВС, аналогичного использованному в конструкции Hyundai Sonata. По неподтвержденным данным, дебютный показ Kia Sorento будет проведён 17 февраля на домашнем рынке производителя.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:58