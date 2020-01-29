АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Ученые развенчали миф о внезапном исчезновении цивилизации Кахокия

Американские ученые развенчали миф о внезапном исчезновении цивилизации Кахокия. Свои выводы после раскопок в Северной Америке специалисты опубликовали в научном издании American Antiquity.

Команда ученых, представляющих Калифорнийский университет в Беркли, провела раскопки в пределах современного Южного Иллинойса. Специалисты обнаружили следы деятельности человека в Кахокии в XV веке, а именно коренного населения. На развитую жизнь здесь указывает сохранившиеся уголь и пыльца растений. Во время первого контакта с переселенцами представители данной культуры находились в городе, а реальное ее исчезновение приходится на конец XVII века из-за новых волн миграции, войн, болезней и изменения внешней среды. Раскопки показывают, что в Кахокии жили десятки тысяч коренных жителей, которые развивали сельское хозяйство, занимались торговлей и рыбалкой.

До недавнего времени считалось, что данная развитая цивилизация исчезла из-за климатических бедствий, но это также связывали с появлением на континенте европейцев.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые развенчали миф о внезапном исчезновении цивилизации…
Пластический хирург Лейла Еприкян раскрыла правду об операциях Аллы…
Эксперты назвали самые депрессивные города России для…
Пелагея и Телегин вместе отпраздновали день рождения…
Японский бренд Kubota разработал автономный электрический…
В Москве мужчина решил закурить после нападения кота и…
“Давайте полегче”: Дмитрий Исхаков прокомментировал слухи о разводе с Полиной…
Банки уменьшили объём предоставления кредитов населению на фоне ограничений со стороны ЦБ…
Отмечающий 50-летие Дмитрий Маликов поздравил себя с днем рождения архивным…
Садальский поддержал Ирину Отиеву в споре с Андреем…
В Новосибирске раскрыли убийство беременной…
Режиссер Сэм Мендес назвал причины популярности военных…
Елена Малышева рассказала о мошенниках, продающих неизвестный препарат от ее…
Учёные воссоздали внешний вид Александра Македонского с помощью современных…
Медики рассказали о 5 признаках развития рака…
Экстракт оливковых листьев может помочь в лечении диабета второго…
Американские ученые: "Любовь может нормализовать давление и укрепить здоровье…
"А мне гулять охота!": Ветеринары рассказали, как успокоить кошку во время половой…
Медики дали рекомендации, какие напитки стоит употреблять в…
Ученые теоретически нашли возможность для создания телепатической связи между…
Ученые обнаружили бактерии, повышающие риск развития рака у…
Ученые назвали признаки, определяющие дефицит железа в организме…
Учёные рассказали о влиянии гормонов на сексуальные отношения между мужчиной и…
Дана Борисова и Аскольд Запашный напуганы распространением китайского…
Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова: "У Ирины Аллегровой могут быть проблемы со…
Игорь Угольников на съемках фильма “Подольские курсанты” обнаружил могилу пропавшего во время войны…
Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в…
Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом…
Просмотреть все новости