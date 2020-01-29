Ученые развенчали миф о внезапном исчезновении цивилизации Кахокия





Команда ученых, представляющих Калифорнийский университет в Беркли, провела раскопки в пределах современного Южного Иллинойса. Специалисты обнаружили следы деятельности человека в Кахокии в XV веке, а именно коренного населения. На развитую жизнь здесь указывает сохранившиеся уголь и пыльца растений. Во время первого контакта с переселенцами представители данной культуры находились в городе, а реальное ее исчезновение приходится на конец XVII века из-за новых волн миграции, войн, болезней и изменения внешней среды. Раскопки показывают, что в Кахокии жили десятки тысяч коренных жителей, которые развивали сельское хозяйство, занимались торговлей и рыбалкой.До недавнего времени считалось, что данная развитая цивилизация исчезла из-за климатических бедствий, но это также связывали с появлением на континенте европейцев.