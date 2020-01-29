Врачи из Германии перечислили лучшие и худшие продукты для кишечника





Люди, придерживающиеся неправильного рациона, становятся более восприимчивыми к кишечным заболеваниям. Причиной этому является появление множества вредных бактерий, который подавляют натуральную микрофлору. К таким выводам пришли немецкие врачи из клиники Helios в Крефельде после анализа ряда исследований. Доктор Томас Фрилинг заявил, что для сохранения ЖКТ в целостности и сохранности, необходимо перейти на средиземноморскую диету и отказаться от определенных продуктов. К последним относится сахар, который жизненно необходим для инфекционных агентов, вызывающих воспаление и проблемы с иммунитетом.Аналогичным эффектом обладает пища, насыщенная транс-жирами, вроде маргарина, майонеза и сала. Переработанное мясо опасно из-за содержания множества канцерогенных и вредных для кишечника веществ, увеличивающих риск развития колоректального рака. Медики рекомендуют употреблять менее 500 грамм красного мяса в неделю, чтобы избежать подобного недуга. Для нормализации работы кишечника эксперты советуют обратить внимание на пищу с большим количеством клетчатки, среди которой следует выделить бананы, рыбу жирных сортов, картофель в мундире и ржаной хлеб.