Ученые выяснили, кому надо опасаться рака щитовидной железы





В список негативных последствий внесли и онкозаболевание. Отмечается, что эксперты провели обследование свыше 900 американцев. Установлено, что добровольцы с однонуклеотидным полиморфизмом значительно сильнее рискуют быть пораженными онкозаболеванием, нежели прочие лица. В то же время активное применение мобильных телефонов для пациентов с выявленным SNP показывает рост риска отрицательных последствий для щитовидной железы в 2 раза., - отмечает доктор меднаук из Йельской школы здравоохранения Явэй Чжан.Ученый сообщает, что новое изыскание представляет собой первый опыт, нацеленный на изучение комбинированного воздействия генно-обусловленной восприимчивости на фоне частого применения устройств, генерирующих сигналы сотовых сетей. Все факторы рассматривались относительно фактора риска развития рака щитовидной железы. Таким образом, для более глубокого понимания наличия связи излучения мобильных девайсов и SNP в части генома, требуется провести дополнительную работу по исследованию медицинских случаев.