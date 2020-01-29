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Ученые выяснили, кому надо опасаться рака щитовидной железы

Ученые определили лиц в зоне риска появления рака щитовидной железы. В соответствии с данными очередного исследования, реализованного экспертами Йельского университета, люди с генетическими мутациями ряда установленных участков ДНК могут пострадать от излучения, генерируемого мобильными телефонами.
Ученые выяснили, кому надо опасаться рака щитовидной железы

В список негативных последствий внесли и онкозаболевание. Отмечается, что эксперты провели обследование свыше 900 американцев. Установлено, что добровольцы с однонуклеотидным полиморфизмом значительно сильнее рискуют быть пораженными онкозаболеванием, нежели прочие лица. В то же время активное применение мобильных телефонов для пациентов с выявленным SNP показывает рост риска отрицательных последствий для щитовидной железы в 2 раза.

«Как показало новое исследование, генетика оказывает воздействие на связь применения сотового телефона и риска развития рака щитовидной железы», - отмечает доктор меднаук из Йельской школы здравоохранения Явэй Чжан.

Ученый сообщает, что новое изыскание представляет собой первый опыт, нацеленный на изучение комбинированного воздействия генно-обусловленной восприимчивости на фоне частого применения устройств, генерирующих сигналы сотовых сетей. Все факторы рассматривались относительно фактора риска развития рака щитовидной железы. Таким образом, для более глубокого понимания наличия связи излучения мобильных девайсов и SNP в части генома, требуется провести дополнительную работу по исследованию медицинских случаев.

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Наука / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:18

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