Названа причина создания Голливудом всё большего количества фильмов об НЛО
Голливуд создает все большое количество фильмов, сериалов и телешоу о том, как земляне обязаны встретить инопланетян, и одна из причин этого - подтверждение Пентагоном того, что НЛО существуют. Информация о пришельцах уже не вызывает у общественности той бури эмоций, нежели раньше. Экс-вокалист группы Blink-182 даже однажды просил военных подтвердить реальность наличия внеземного объекта на его видео.
Во многих популярных фильмах все чаще изображают различные летающие тарелки или корабли, которые приземляются на планету землян. Зрители во всем мире обговариваю теорию существования инопланетян, а сейчас популярной темой стали исследования неопознанного летающего объекта в Голливуде. Известный американский автор и медиа-критик Робби Грэм считает, что причиной такой заинтересованности в существовании пришельцев является разоблачение Пентагона, которое произошло в 2017 году. Это единственная история за последние десятилетие.
Грэм рассказал, что после разоблачений и заявлений со стороны Пентагона тему пришельцев узаконили для обсуждения в телешоу и для отображения в фильмах. Информация о жизни на других планетах интригует, а потому активно обсуждается людьми.
Во многих популярных фильмах все чаще изображают различные летающие тарелки или корабли, которые приземляются на планету землян. Зрители во всем мире обговариваю теорию существования инопланетян, а сейчас популярной темой стали исследования неопознанного летающего объекта в Голливуде. Известный американский автор и медиа-критик Робби Грэм считает, что причиной такой заинтересованности в существовании пришельцев является разоблачение Пентагона, которое произошло в 2017 году. Это единственная история за последние десятилетие.
Грэм рассказал, что после разоблачений и заявлений со стороны Пентагона тему пришельцев узаконили для обсуждения в телешоу и для отображения в фильмах. Информация о жизни на других планетах интригует, а потому активно обсуждается людьми.
Культура
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 10:30