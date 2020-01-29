Режиссер Сэм Мендес назвал причины популярности военных фильмов





Сэм Мендес, который является режиссером фильма «1917», рассказал, что военная тематика привлекает не только зрителей, но и создателей картин. Это объясняется тем, что главные герои в подобных фильмах демонстрируют максимум своих возможностей. Таким образом, киноленты показывают настоящую сущность человека, и то, каким он является в реальных жизненных ситуациях. Военные фильмы оставляют после просмотра яркие впечатления, потому что зрители стараются вникнуть в увиденные события и понять чувства участвующих в них людей.Действия фильма «1917» происходят в период Первой мировой войны. Молодые солдаты получают ответственное задание. Они должны передать секретную информацию, рискуя своей собственной жизнью, поскольку их сообщение способно спасти сотни человек. Фильм был номинирован на 10 премий «Оскар». Гильдия продюсеров сообщила в Twitter, что кинолента «1917» получила их главный приз.