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Елена Малышева рассказала о мошенниках, продающих неизвестный препарат от ее имени

Елена Малышева рассказала о мошенниках, которые продают неизвестный препарат от ее имени. На своей странице в сети Instagram она предупредила, что такой бизнес уголовно наказуем.
Елена Малышева рассказала о мошенниках, продающих неизвестный препарат от ее имени

Телеведущая обнаружила на просторах Сети объявления о продаже подозрительного препарата для похудения “Нейросистема 7”. Продавцы размещают рекламу товара якобы от имени Малышевой, которая на самом деле впервые узнала о происходящем. На сайте товара размещено фото артистки, которая заявила, что это мошенничество и обман. Она предупредила о вероятной опасности лекарства, а также обратилась к владельцам бизнеса, отметив, что намерена подать на них в суд.

В комментариях поклонники привели еще несколько примеров, где от ее имени продают препараты неизвестного происхождения. Елена Малышева также ответила на интересующие публику вопросы.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:11

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