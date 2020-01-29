Елена Малышева рассказала о мошенниках, продающих неизвестный препарат от ее имени

Телеведущая обнаружила на просторах Сети объявления о продаже подозрительного препарата для похудения “Нейросистема 7”. Продавцы размещают рекламу товара якобы от имени Малышевой, которая на самом деле впервые узнала о происходящем. На сайте товара размещено фото артистки, которая заявила, что это мошенничество и обман. Она предупредила о вероятной опасности лекарства, а также обратилась к владельцам бизнеса, отметив, что намерена подать на них в суд.В комментариях поклонники привели еще несколько примеров, где от ее имени продают препараты неизвестного происхождения. Елена Малышева также ответила на интересующие публику вопросы.