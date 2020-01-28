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Супруга Дмитрия Маликова Елена сравнила свою дочь Стефанию с белым лебедем

Стефания Маликова на своей странице в Instagram опубликовала видеоролик, на котором предстала в белом платье с перьями. Она стояла напротив зеркала рядом с матерью Еленой, которая сравнила молодую особу с белым лебедем.

Публикацию дочь Дмитрия Маликова решила посвятить своему знаменитому отцу, анонсировав большой концерт по случаю его юбилея, который пройдёт 31 января в концертном зале «Крокус Сити Холл». Исполнитель в одном из недавних интервью очень расхваливал своих детей - Стефанию и Марка. Певец отметил, что восхищается ими, особенно дочерью, ведущей абсолютно самостоятельный образ жизни и полностью не зависящей в финансовом плане от родителей. Елена Маликова также восхищается наследницей, которая улыбается на видео.

Автором сюжета выступила её родительница. На кадрах видно, что наследница певца позирует в шикарном белом платье, украшенном стразами и пышными перьями. Пользователи Сети осыпали дочь певца комплиментами. «Молодость, обаяние, красота», «Мамина маленькая копия», «Очень красивая», «Миниатюрная красавица», «Очень красивая! Такая нежная 😍 Такая настоящая! 😍» - выразили своё восхищение поклонники девушки.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:30

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