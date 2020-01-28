Диана Шурыгина после слухов о разводе с мужем задумалась о материнстве





Диана Шурыгина в октябре 2017 года стала законной женой телеоператора Андрея Шлягина, но сейчас имеются сведения, что она живет с московским бизнесменом Денисом Ребром. По мнению Дианы Бичаровой, Шурыгина уже не станет успешным блогером или медийной личностью, но может сделать ставку на материнство. Продюсер искренне порадовалась за звезду “Пусть говорят”, которая якобы имеет твердое желание стать женой и воспитать ребенка. Бичарова выразила мнение, что молодой особе больше не нужна карьера, поскольку она смогла состояться как женщина.При этом после развода Диана Шурыгина заявляла, что именно ее нежелание иметь детей стало причиной расставания.