Алла Пугачева высказалась о сюжете, в котором Максима Галкина смыло волной на гастролях в Тасмании

Известно, что Максим Галкин днями ранее отправился с концертом в Тасманию, где решил осмотреть местные достопримечательности. Его внимание привлекло затопленное ущелье, на фоне которого он решил записать видео-обращение к подписчикам в соцсети Instagram. По ходу ролика на незадачливого юмориста, находившегося возле воды, обрушилась волна, которая едва не сбила его с ног. Саму публикацию комик дополнил фразой: "Туристам посвящается".Подобное происшествие не прошло мимо внимания Аллы Пугачевой, которая прокомментировала видео следующим образом: "Осторожней на камнях, турист". Само собой, Примадонна таким образом выразила свою обеспокоенность благополучием супруга, который едва не попал в опасную ситуацию. К её словам присоединились фанаты комика, которые посоветовали ему проявить осторожность, когда захочется сделать красивый кадр в будущем.