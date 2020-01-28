Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным хвостом

Агата Муцениеце стала ведущей и теперь работает в паре с Дмитрием Нагиевым в рамках создания 9 сезона шоу «Голос.Дети». Возлюбленная Павла Прилучного рассказала о собственных впечатлениях после посещения площадки проекта. Артистка призналась, что оказалась счастлива снова оказаться в эфире.Посетив съёмки телепрограммы, Муцениеце использовала искусственные локоны для создания дополнения к прическе. Впоследствии актриса показала в разделе «Истории» фото с последствиями удаления дополнительного «хвоста». Собственными впечатлениями от участия в съёмках проекта «Голос.Дети» поделилась с подписчиками Полина Гагарина. Певица была в восторге от большого количества юных талантов, присоединившихся к ней на этапе слепых прослушиваний. Артистка ранее не работала в детском шоу, участвуя только в проекте для взрослых претендентов на победу в «Голосе».