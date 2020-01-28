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Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным хвостом

Агата Муцениеце посетила площадку проекта «Голос.Дети», использовав для прически накладной хвост. Актриса провела эксперимент без посещения салона красоты.

Агата Муцениеце стала ведущей и теперь работает в паре с Дмитрием Нагиевым в рамках создания 9 сезона шоу «Голос.Дети». Возлюбленная Павла Прилучного рассказала о собственных впечатлениях после посещения площадки проекта. Артистка призналась, что оказалась счастлива снова оказаться в эфире.
Муцениеце пришла на съемки «Голос. Дети» с накладным хвостом

Посетив съёмки телепрограммы, Муцениеце использовала искусственные локоны для создания дополнения к прическе. Впоследствии актриса показала в разделе «Истории» фото с последствиями удаления дополнительного «хвоста». Собственными впечатлениями от участия в съёмках проекта «Голос.Дети» поделилась с подписчиками Полина Гагарина. Певица была в восторге от большого количества юных талантов, присоединившихся к ней на этапе слепых прослушиваний. Артистка ранее не работала в детском шоу, участвуя только в проекте для взрослых претендентов на победу в «Голосе».

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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:50

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