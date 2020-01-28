Василий Уткин рассказал о зарплате Кокорина в «Зените»
Популярный спортивный комментатор Василий Уткин во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о зарплате Александра Кокорина, который является нападающим в футбольном клубе «Зенит». По информации журналиста, в данное время футболисту готовы платить символическое вознаграждение в размере 20 тысяч рублей в месяц.
Василий Уткин рассказал, что Александр Кокорин готов работать на клуб без какого-либо вознаграждения, но это невозможно согласно требованиям закона. Спортивный комментатор поделился информацией о перезаключении контракта с футболистом. По данным журналиста, до момента пребывания в колонии игрок зарабатывал за год около пяти миллионов «долларов или евро». Василий Уткин также уточнил, что действие контракта нападающего с клубом заканчивается летом этого года. Однако журналист полагает, что руководство не планирует отпускать своего игрока.
На фан-странице Александра Кокорина в социальной сети Instagram сегодня был написан пост, в котором информируется о дальнейшей участи футболиста в команде «Зенит». Согласно опубликованной информации, руководство клуба приняло решение о том, что до окончания сезона футболист будет играть за «Зенит-2».
Василий Уткин рассказал, что Александр Кокорин готов работать на клуб без какого-либо вознаграждения, но это невозможно согласно требованиям закона. Спортивный комментатор поделился информацией о перезаключении контракта с футболистом. По данным журналиста, до момента пребывания в колонии игрок зарабатывал за год около пяти миллионов «долларов или евро». Василий Уткин также уточнил, что действие контракта нападающего с клубом заканчивается летом этого года. Однако журналист полагает, что руководство не планирует отпускать своего игрока.
На фан-странице Александра Кокорина в социальной сети Instagram сегодня был написан пост, в котором информируется о дальнейшей участи футболиста в команде «Зенит». Согласно опубликованной информации, руководство клуба приняло решение о том, что до окончания сезона футболист будет играть за «Зенит-2».