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Актера Илью Глинникова ограбили в Москве

Илья Глинников был ограблен в Москве. Артист, известный многочисленным поклонникам по своему участию в съёмках сериала «Интерны» на роли первого плана, остался без смартфона стоимостью 114 тысяч рублей.

По распространённым в интернете сведениям, это случилось 18 января. Артист двигался мимо зелёной зоны в районе Сущевского вала. В некий момент Глинникова догнал неизвестный мужчина. В соответствии с неподтвержденными сведениями, он толкнул артиста в спину, схватил дорогостоящий iPhone 11 в модификации Pro Max, реализуемый за 114 тысяч рублей, и покинул место инцидента.

Отмечается, что Глинников подал заявление о случившемся в полицию, однако сделал это лишь 27 января. В настоящее время решается вопрос касательно открытия уголовного дела.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:16

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