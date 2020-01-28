Актера Илью Глинникова ограбили в Москве
Илья Глинников был ограблен в Москве. Артист, известный многочисленным поклонникам по своему участию в съёмках сериала «Интерны» на роли первого плана, остался без смартфона стоимостью 114 тысяч рублей.
По распространённым в интернете сведениям, это случилось 18 января. Артист двигался мимо зелёной зоны в районе Сущевского вала. В некий момент Глинникова догнал неизвестный мужчина. В соответствии с неподтвержденными сведениями, он толкнул артиста в спину, схватил дорогостоящий iPhone 11 в модификации Pro Max, реализуемый за 114 тысяч рублей, и покинул место инцидента.
Отмечается, что Глинников подал заявление о случившемся в полицию, однако сделал это лишь 27 января. В настоящее время решается вопрос касательно открытия уголовного дела.
По распространённым в интернете сведениям, это случилось 18 января. Артист двигался мимо зелёной зоны в районе Сущевского вала. В некий момент Глинникова догнал неизвестный мужчина. В соответствии с неподтвержденными сведениями, он толкнул артиста в спину, схватил дорогостоящий iPhone 11 в модификации Pro Max, реализуемый за 114 тысяч рублей, и покинул место инцидента.
Отмечается, что Глинников подал заявление о случившемся в полицию, однако сделал это лишь 27 января. В настоящее время решается вопрос касательно открытия уголовного дела.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:16