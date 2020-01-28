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Актриса Блейк Лайвли впервые после родов вышла на красную дорожку

Известная фотомодель и киноактриса Блейк Лайвли впечатлила своих поклонников на премьере фильма «Ритм-секция». Впервые звезда вышла в свет после родов, поразив гостей чудесной фигурой и эффектным нарядом.

В Лос-Анджелесе стартовала новая кинокартина и популярная 32-х летняя звезда не стала ее пропускать. Блейк Лайвли появилась на красной дорожке в черном бархатном платье в пол от бренда Dolce&Gabbana. Образ сочетал в себе массивное украшение на обнаженной шее звезды и длинные перчатки. Заключительной нотой были высокие сапоги.

Стилисты актрисы потрудились над собранной прической и сдержанным макияжем, которые сделали артистку естественной и неотразимой. Несмотря на то, что совсем недавно Блейк Лайвли стала мамой, звезда продемонстрировала роскошную фигуру, которую подчеркнуло черное платье. На премьере актриса позировала вместе со своим коллегой Джудом Лоу, который был ее партнером в новом фильме. Сама же актриса оказалась на пике славы после создания фильма «Исчезнувшая», где она исполнила роль главной героини.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:07

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