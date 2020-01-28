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Эпидемиологи обнаружили под Калугой кладбище животных, зараженных сибирской язвой

Кладбище животных, зараженных сибирской язвой, обнаружили в Дзержинском районе под Калугой. Эпидемиологи сообщают, что в бесхозном скотомогильнике отсутствуют ограждения и предупреждающие таблички.

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура подала заявление в областной суд, в котором попросила закрыть заброшенное кладбище животных, расположенное в Дзержинском районе возле населенного пункта Адамовское. Причиной подобной инициативы являются недавние исследования эпидемиологов, которые обнаружили в скотомогильнике следы сибирской язвы. При этом сам участок не огражден, а на его территории нет предупреждающих знаков об опасности заражения.

Само место уже давно заросло травой и кустарниками, поэтому ничего не подозревающие люди и животных могут быть подвержены воздействию патогенов. В этом случае существенно повышается риск развития эпидемии и возникновения чрезвычайных ситуаций. Ситуацию усугубляет то, что кладбище не находится в распоряжении государства. Известно, что суд уже потребовал у Министерства экономического развития региона провести работы по наведению порядка и исключить вероятность использования зараженных земель для ведения сельского хозяйства.

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Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:53

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