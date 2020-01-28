Шарлиз Терон посетила ланч номинантов «Оскар-2020» в необычном образе
Шарлиз Терон посетила ланч номинантов «Оскар-2020» в Лос-Анджелесе. Для похода на мероприятие актриса выбрала элегантный и необычный образ.
Это событие носит ежегодный характер и проводится в преддверии главной ночи, когда награждают номинантов. Для посещения «Оскара-2020» Шарлиз Терон предпочла выбрать модный и стильный образ, который отличается от её предыдущих нарядов. Платья с нескромными разрезами звезда фильма «Скандал» поменяла на утончённый комплект, представленный из белоснежной блузки прямого кроя с воротником и короткими рукавами и широкой полосатой юбки с карманами, а дополняет наряд широкий чёрный пояс. Актриса обновила причёску и предпочла укороченную челку и умеренный макияж, акцентировав внимание на губах, использовав при этом эффектную коралловую помаду.
В качестве аксессуаров для дополнения стильного вечернего образа кинопродюсер выбрала трендовые украшения с бриллиантами— серьги, ожерелье и кольцо. Торжество прошло в весёлой и непринуждённой атмосфере, звезды наслаждались времяпровождением, общались друг с другом и позировали для фотографов. Согласно протоколу мероприятия, номинанты на «Оскар» давали короткие интервью, представляя свои работы, удостоенные высокой оценки академиков кино.
Это событие носит ежегодный характер и проводится в преддверии главной ночи, когда награждают номинантов. Для посещения «Оскара-2020» Шарлиз Терон предпочла выбрать модный и стильный образ, который отличается от её предыдущих нарядов. Платья с нескромными разрезами звезда фильма «Скандал» поменяла на утончённый комплект, представленный из белоснежной блузки прямого кроя с воротником и короткими рукавами и широкой полосатой юбки с карманами, а дополняет наряд широкий чёрный пояс. Актриса обновила причёску и предпочла укороченную челку и умеренный макияж, акцентировав внимание на губах, использовав при этом эффектную коралловую помаду.
В качестве аксессуаров для дополнения стильного вечернего образа кинопродюсер выбрала трендовые украшения с бриллиантами— серьги, ожерелье и кольцо. Торжество прошло в весёлой и непринуждённой атмосфере, звезды наслаждались времяпровождением, общались друг с другом и позировали для фотографов. Согласно протоколу мероприятия, номинанты на «Оскар» давали короткие интервью, представляя свои работы, удостоенные высокой оценки академиков кино.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:47