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Врачи назвали 4 вещества, разрушающие печень

По данным гастроэнтерологов России, пациенты с заболеваниями печени обращаются за помощью слишком поздно, когда процессы практически необратимы. По этой причине медицинские специалисты рассказали о 4-х веществах, которые разрушительно влияют на важный орган.
Врачи назвали 4 вещества, разрушающие печень

Первое, что отметили врачи, употребление пищевых добавок, в том числе витаминов А и В3. Бесконтрольное применение лекарственных или профилактических препаратов пагубно сказывается на состоянии печени, вызывая в ней застойные процессы. Специалисты категорически запрещают самостоятельно принимать любые добавки и лекарства без назначения лечащего врача.

Второе - парацетамол и ибупрофен. Эти препараты известны своими болеутоляющими и жаропонижающими свойствами, однако мало кто знает, что ошибка в распределении дозы и частоты приема, может спровоцировать патологии печении вплоть до ее отказа.

Третьим веществом является алкоголь. О его вреде на общее физическое и даже эмоциональное состояние известно, но отличие от других вредных факторов в том, что именно этанол вызывает цирроз печени и провоцирует развитие онкологии.

Специалисты предостерегли пациентов от злоупотребления фруктами. В растительных плодах содержится большое количество глюкозы, а также кислоты, раздражающие слизистые органов ЖКТ. Всего в ста граммах кислого яблока сахара содержится больше - чем в ста миллилитрах сладкой газировки. По этой причине фруктоза не только может повредить клетки печени, но и вызвать инсулиновую резистентность.

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Общество / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:44

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