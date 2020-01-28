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Переживания во время просмотра футбола помогают людям сбросить лишний вес

Переживания во время просмотра футбольного матча помогают людям сбросить вес. Он приносит определённую пользу, активизируя работу организма и головного мозга.

Во время обычного просмотра футбола организм человека теряет большое количество калорий. При домашнем сеансе наблюдения за игрой фанат данного вида спорта может потерять около 200 калорий в течение наблюдения за 3-часовым матчем. Во время наблюдения за противоборством на поле в условиях стадиона в течение часа расходуется порядка 100 калорий. При частых прыжках с места, которые сопровождаются криками, показатель вырастает примерно в 2-2,5 раза. Отдельно стоит считать траты калорий на путь к стадиону. Просмотр игры в баре может обеспечить потерю порядка 150 калорий за весь матч. Пополнение потерянной энергии спиртными напитками и закуской не даст возможности похудеть.

Переживания за любимую команду помогают улучшить состояние сердца. Ученые из Австралии считают, что просмотр соревнований имеет не менее положительное воздействие на сосудистую систему, чем занятия в тренажерном зале. По итогам эксперимента, группа добровольцев вела просмотр записи состязаний по бегу длиной 22 минуты. В процессе эксперимента у многих увеличился пульс, стало чаще дыхание и повысилась выработка пота. Ученые зарегистрировали увеличение активности симпатической нервной системы, что привело к поставке крови к конечностям по аналогии с занятием бегом.

По данным ученых, у мужчин выявили новый фактор положительного влияния на просмотр футбола в группе товарищей. Психологи из университета Бригама Янга сообщают, что соцактивность при общих переживаниях за свою команду увеличивает шансы на долголетие примерно на 50%. Футбол, как и многие иные игры, не в полной мере зависит от показателя физической натренированности спортсмена. Многое определяет выбор стратегии поведения на поле. В этом смысле спорт помогает улучшить способность к планированию. Ученые из Университета Чикаго заявили, что многие футбольные болельщики достаточно хороши в дальновидности, а также создании планов. Вдобавок, они оказались способны принять быстрое решения по сравнению с лицами, которые достаточно далеки от спорта.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:19

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