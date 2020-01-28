Переживания во время просмотра футбола помогают людям сбросить лишний вес
Переживания во время просмотра футбольного матча помогают людям сбросить вес. Он приносит определённую пользу, активизируя работу организма и головного мозга.
Во время обычного просмотра футбола организм человека теряет большое количество калорий. При домашнем сеансе наблюдения за игрой фанат данного вида спорта может потерять около 200 калорий в течение наблюдения за 3-часовым матчем. Во время наблюдения за противоборством на поле в условиях стадиона в течение часа расходуется порядка 100 калорий. При частых прыжках с места, которые сопровождаются криками, показатель вырастает примерно в 2-2,5 раза. Отдельно стоит считать траты калорий на путь к стадиону. Просмотр игры в баре может обеспечить потерю порядка 150 калорий за весь матч. Пополнение потерянной энергии спиртными напитками и закуской не даст возможности похудеть.
Переживания за любимую команду помогают улучшить состояние сердца. Ученые из Австралии считают, что просмотр соревнований имеет не менее положительное воздействие на сосудистую систему, чем занятия в тренажерном зале. По итогам эксперимента, группа добровольцев вела просмотр записи состязаний по бегу длиной 22 минуты. В процессе эксперимента у многих увеличился пульс, стало чаще дыхание и повысилась выработка пота. Ученые зарегистрировали увеличение активности симпатической нервной системы, что привело к поставке крови к конечностям по аналогии с занятием бегом.
По данным ученых, у мужчин выявили новый фактор положительного влияния на просмотр футбола в группе товарищей. Психологи из университета Бригама Янга сообщают, что соцактивность при общих переживаниях за свою команду увеличивает шансы на долголетие примерно на 50%. Футбол, как и многие иные игры, не в полной мере зависит от показателя физической натренированности спортсмена. Многое определяет выбор стратегии поведения на поле. В этом смысле спорт помогает улучшить способность к планированию. Ученые из Университета Чикаго заявили, что многие футбольные болельщики достаточно хороши в дальновидности, а также создании планов. Вдобавок, они оказались способны принять быстрое решения по сравнению с лицами, которые достаточно далеки от спорта.
Во время обычного просмотра футбола организм человека теряет большое количество калорий. При домашнем сеансе наблюдения за игрой фанат данного вида спорта может потерять около 200 калорий в течение наблюдения за 3-часовым матчем. Во время наблюдения за противоборством на поле в условиях стадиона в течение часа расходуется порядка 100 калорий. При частых прыжках с места, которые сопровождаются криками, показатель вырастает примерно в 2-2,5 раза. Отдельно стоит считать траты калорий на путь к стадиону. Просмотр игры в баре может обеспечить потерю порядка 150 калорий за весь матч. Пополнение потерянной энергии спиртными напитками и закуской не даст возможности похудеть.
Переживания за любимую команду помогают улучшить состояние сердца. Ученые из Австралии считают, что просмотр соревнований имеет не менее положительное воздействие на сосудистую систему, чем занятия в тренажерном зале. По итогам эксперимента, группа добровольцев вела просмотр записи состязаний по бегу длиной 22 минуты. В процессе эксперимента у многих увеличился пульс, стало чаще дыхание и повысилась выработка пота. Ученые зарегистрировали увеличение активности симпатической нервной системы, что привело к поставке крови к конечностям по аналогии с занятием бегом.
По данным ученых, у мужчин выявили новый фактор положительного влияния на просмотр футбола в группе товарищей. Психологи из университета Бригама Янга сообщают, что соцактивность при общих переживаниях за свою команду увеличивает шансы на долголетие примерно на 50%. Футбол, как и многие иные игры, не в полной мере зависит от показателя физической натренированности спортсмена. Многое определяет выбор стратегии поведения на поле. В этом смысле спорт помогает улучшить способность к планированию. Ученые из Университета Чикаго заявили, что многие футбольные болельщики достаточно хороши в дальновидности, а также создании планов. Вдобавок, они оказались способны принять быстрое решения по сравнению с лицами, которые достаточно далеки от спорта.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:19