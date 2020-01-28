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В Турции найдена мозаика, сделанная в бронзовом веке

Согласно заявлению международной команды ученых, в Турции найдена самая древняя мозаика, сделанная в бронзовом веке. Это открытие археологи сделали в центрально части страны, в 19 километрах от Йозгата.

На месте раскопок ученые нашли фундамент здания, которое, предположительно является храмом бога Тешуба или Тархунта. Божество, которое повелевало бурями, почитали хетты. Недалеко от входа в храм, на внутреннем дворе, археологи увидели тротуарный настил, состоящий из цветных камней. В длину он был семь метров, а в ширину – три.

Естественно, большинство артефактов пропали, но ученые раскопали примерно три тысячи фрагментов. Поверхность мозаики была специально затерта, а мастера изначально создавали ее из неровных каменей, а не из гладких. Археологи предположили, что сделали это в целях безопасности, чтобы поверхность не была скользкой. Храм, который ученые обнаружили в Турции, отнесли к бронзовому веку. Поэтому специалисты, изучающие мозаику, предполагают, что она также изготовлена в тот период. Установлено, что рисунок был разделен на три области, в каждой можно рассмотреть треугольники.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:04

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