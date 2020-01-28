В Турции найдена мозаика, сделанная в бронзовом веке





На месте раскопок ученые нашли фундамент здания, которое, предположительно является храмом бога Тешуба или Тархунта. Божество, которое повелевало бурями, почитали хетты. Недалеко от входа в храм, на внутреннем дворе, археологи увидели тротуарный настил, состоящий из цветных камней. В длину он был семь метров, а в ширину – три.Естественно, большинство артефактов пропали, но ученые раскопали примерно три тысячи фрагментов. Поверхность мозаики была специально затерта, а мастера изначально создавали ее из неровных каменей, а не из гладких. Археологи предположили, что сделали это в целях безопасности, чтобы поверхность не была скользкой. Храм, который ученые обнаружили в Турции, отнесли к бронзовому веку. Поэтому специалисты, изучающие мозаику, предполагают, что она также изготовлена в тот период. Установлено, что рисунок был разделен на три области, в каждой можно рассмотреть треугольники.