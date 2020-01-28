Бледанс и Кудрявцева резко отреагировали на заявления Боярского о материнстве





Михаил Боярский вызвал волну негодования со стороны коллег по шоу-бизнесу из-за высказывания своей позиции по поводу деторождения в позднем возрасте. В особенности звезды возмутились словам исполнителя о том, что материнство в старости является «не мечтой, а придурью». Кроме того, 70-летний актер посчитал бы, что у его собственной жены «не все в порядке с мозгами», если бы она предложила ему завести ребенка. Необычный выпуск программы «Ты не поверишь!» привлек внимание Эвелины Бледанс и Леры Кудрявцевой, которые были иного мнения.В частности, 50-летняя актриса с юмором отметила, что она «еще не такой старый родитель», чтобы агрессивно реагировать на слова Боярского, и не выразила желания «спорить с ним». Известно, что Бледанс родила сына Семена в 43 года, которому позднее был поставлен диагноз «синдром Дауна». Она почти не расстается с малышом и берет его на звездные премьеры, пытаясь доказать, что особенности развития не являются приговором для ребенка. В то же время, Кудрявцева более жестко выразилась по этой теме и в нецензурном виде не согласилась с народным артистом. Подобное поведение вполне объяснимо, ведь супруга Игоря Макарова стала мамой лишь в 47 лет.