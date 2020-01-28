Макарская жалеет, что «вляпалась» в скандал с разводом Милявской и Иванова

Обычно Виктория Макарская ведет себя достаточно сдержано, но в студии канала НТВ она набросилась с критикой в адрес тренера по сквошу. Однако, как утверждает супруга известного актера, ее слова вырезали, оставив только скандальные фразы. На самом деле она призвала Дмитрия Иванова зарабатывать достойным способом. Макарская поинтересовалась у бывшего возлюбленного Лолиты, сколько ему заплатили за эти съемки, добавив: пусть он отдаст артистке заработанные деньги. Виктория Макарская считает, что спортсмен просто обогащается на имени Лолиты Милявской.После монтажа и выхода программы в эфир получился «ужас ужасный», а ответную реакцию Виктории Макарской исказили. Она очень переживает по этому поводу и жалеет, что согласилась принять участие в съемках ток-шоу. Избранница актера попыталась найти плюсы в данной ситуации. Теперь она надеется, что поклонники перестанут ее идеализировать. Также она настолько переживала, что перестала бесконтрольно есть. Кроме того, Макарская осознала, все изменения в ее жизни от Бога и очень рада, что приняла сторону добра и любви. Супруга актера призвала подписчиков не смотреть подобные программы, так как они оказывают разрушительное действие на душу.